Coronavirus : retour de boomerang en Asie, les pires bilans mondiaux atteints aux Etats-Unis

Des premiers pays mis à genoux par le nouveau coronavirus jusqu'aux derniers, qui encaissent durement son offensive actuelle, tout le monde pensait qu'une fois chassé de leur territoire, le fléau poursuivrait sa route meurtrière un peu plus loin... Plus ou moins six mois après sa naissance en Chine, les autorités mondiales font l'amer constat d'un véritable retour de boomerang du Covid-19.

L'Organisation mondiale de la Santé l'avoue : la pandémie prend une bonne vitesse de croisière en Amérique, du Nord comme du Sud, et revient à l'attaque en Asie, particulièrement à Pékin, et maintenant à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explique en deux phrases pourquoi on est en droit de parler d'une "accélération" :

Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours

Six mois plus tard, plus de 469 000 morts sur la planète

A ce jour, on dénombre plus de 9 millions de personnes contaminées à travers le monde - et par d'uniques sources officielles -, plus de la moitié se trouvent en Europe et aux Etats-Unis. Pour être plus précis, 9 017 016 cas d'infection s'affichent au compteur, et 469 060 morts sont déplorés au niveau mondial.

Les Etats-Unis détiennent les deux pires bilans en valeur absolue : ils viennent de passer la sinistre barre des 120 000 décès, selon des données de l'Université de référence Johns Hopkins; et plus de 2,31 millions d'Américains sont actuellement porteurs de la maladie.

Dans la liste des pays les plus endeuillés viennent ensuite le Brésil, avec 50 617 morts, puis en Europe, le Royaume-Uni avec 42 647 décès, l'Italie avec 34 657, et la France 29 663.

8 membres de l'équipe de campagne de Trump positifs

La course macabre n'est malheureusement pas terminée puisque le bilan des victimes de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis pourrait dépasser les 150 000 morts. C'est le président américain en personne, Donald Trump, qui a préféré en avertir ses concitoyens.

Le locataire de la Maison Blanche semble d'ailleurs suivi à la trace par le Covid-19, sans toutefois être contaminé jusqu'à présent. Dans son entourage, tout le monde ne peut pas en dire autant, deux nouveaux membres de son équipe de campagne qui ont participé à l'organisation du meeting électoral de Tulsa, dans l'Oklahoma, viennent en effet d'être testés positifs. Cela fait donc 8 au total car quelques heures avant le début du rassemblement, samedi soir, l'administration Trump avait annoncé que six de ses collaborateurs étaient infectés.

Tristes records de décès et de cas en Argentine

Plus au sud du continent, l'Argentine a enregistré ses chiffres les plus élevés de contaminations et de décès depuis l'entrée de la pandémie dans le pays. Le ministère argentin de la Santé a fait le point : le nombre de cas grimpe à 44 931, et le nombre de décès à 1 043, deux records.

Il faut dire que la "zone rouge" d'Amérique latine est juste à côté; le Brésil voisin, deuxième pays le plus meurtri au monde, accumule maintenant plus de 1,1 million d'habitants qui ont contracté la maladie.

La capitale sud-coréenne, brèche de la "deuxième vague"

Du côté asiatique, les autorités de Corée du Sud sont obligées d'admettre que leur combat pour repousser une "deuxième vague" de coronavirus est au plus fort. Entre 35 et 50 nouveaux cas d'infection sont répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et sa périphérie. Et cela dure depuis plusieurs semaines...

Le directeur des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies, Jung Eun-kyeong, en a fait l'annonce ce mardi :