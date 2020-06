Le sud des Etats-Unis est mangé par le coronavirus, avec une explosion de cas chez les jeunes

Le nouveau coronavirus s'est engouffré dans tout le sud des Etats-Unis, et quand on va d'ouest en est de la Californie jusqu'à l'autre bout en Floride, aucun des Etats en dessous de cette ligne imaginaire n'est protégé. Autrement dit, presque la moitié des 50 territoires américains croulent désormais sous le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes : des niveaux records sont atteints, près de 36 000 cas au total ont été déclarés par les autorités sanitaires en 24 heures.

En tête de la liste noire, Floride, Californie, Arizona, Texas

La situation est particulièrement critique en Floride et en Californie justement, également en Arizona et au Texas. Ce dernier Etat semble payer cher son rapide déconfinement, entamé début mai dernier; hier mercredi 24 juin, plus de 5 550 infections supplémentaires y ont été enregistrées. Les hôpitaux texans sont déjà saturés car le nombre d'admissions de malades du Covid-19 a doublé au cours du mois de mai.

La Californie a battu aussi un autre record mercredi, avec plus de 7 100 nouveaux cas recensés; et c'est le troisième jour consécutif. 200 000 habitants de la région sont porteurs du coronavirus à ce jour.

La Floride a quant à elle connu hier un record de contaminations en plus, 5 508 en tout. La barre des 100 000 cas détectés, franchie lundi dernier, y est maintenant bien dépassée.

Grosse vague d'infections chez les jeunes de Floride

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'inquiète particulièrement d'un phénomène nouveau, car les scientifiques notent sur place ce qu'il a qualifié de "véritable explosion de nouveaux cas chez les plus jeunes".

Le dirigeant a d'ailleurs poussé un coup de gueule contre les comportements irresponsables de plus en plus fréquents. Dans ce haut lieu mondial de plage et de "fun", il a particulièrement mis en garde les bars et les restaurants qui ne font pas appliquer les règles sanitaires, et qui risquent alors de perdre leur licence de vente d'alcool.

Le port du masque a également été aussitôt rendu obligatoire dans la métropole de Miami et une dizaine d'autres villes de Floride. C'était déjà le cas depuis la semaine dernière à Orlando, Tampa, ou les îles des Keys.

Les autres Etats dans lesquels l'alerte est au rouge vif sont l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Sud et sa soeur du Nord, le Washington et l'Utah.

121 979 personnes sont mortes des suites du Covid-19 aux Etats-Unis, selon le dernier bilan établi par l'Université Johns Hopkins en ce 25 juin 2020. 756 sont encore décédées dans le pays au cours de la journée de mercredi.