Coronavirus : des dizaines clusters en cours d’investigation en France

La Covid-19 est toujours active dans l'Hexagone. 475 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été ainsi détectés ces dernières 24 heures. 35 nouveaux décès ont élégamment été enregistrés dans le même laps de temps, selon les dernières données communiquées par les autorités sanitaires du pays. Depuis des semaines, ces bilans quotidiens sont encourageants, sans commune mesure à ceux communiqués au plus fort de la crise. Mais, le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, continue toutefois de se propager, comme l'attestent les 86 clusters qui sont actuellement en cours d'investigations sur l'ensemble du territoire français.

Ces clusters, ou foyers épidémiques, sont définis par "la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non", selon la définition de Santé publique France.

Les derniers clusters recensés en France

Suite à la mise au jour d'un cluster dans l'agglomération de Montargis (65 000 habitants), dans le département du centre de la France du Loiret. Plus de 2 000 personnes ont été testées entre samedi dernier et ce lundi. L'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire a indiqué que sur les 1 000 premiers résultats suite à cette campagne de dépistage massif, deux, seulement, se sont révélés positifs. Ce cluster compte donc officiellement 50 cas confirmés ce mardi, après les 48 cas précédemment identifiés depuis le 21 juin.

Personnel de santé en train de réalisé des tests de dépistage du Covid-19 à Montargis, le 7 juillet GUILLAUME SOUVANT/AFP

Des centres de dépistage gratuit sont mis en place jusqu'au 10 juillet sur les communes de Montargis, Châlette-sur-Loing et Villemandeur. Les autorités sanitaires n'ont communiqué aucun élément sur l'origine de ce cluster. Le maire de Montargis, Benoit Digeon, a lui évoqué l'hypothèse d'une un fête de famille.

A Lyon, près de 450 élèves et personnels d'un groupe scolaire de la ville vont devoir devront respecter quatorze jours d'isolement. Cette mesure a été annoncée lundi 6 juillet par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes après la confirmation de six cas de Covid-19 au sein du groupe scolaire Gilbert Dru, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. "De ce fait, le protocole sanitaire prévoit un dépistage et des mesures d’isolement pour l’ensemble des effectifs personnels et élèves", a précisé l'ARS. Près de 450 personnes sont donc ainsi invitées à réaliser un dépistage virologique par test RT-PCR, dans un laboratoire de ville, à compter de ce lundi, sous réserve de l’accord des parents pour les enfants.

Toutes sont également incitées "à respecter les mesures d’isolement pendant 14 jours après le dernier contact, jusqu’au 13 juillet, même si les résultats des dépistages sont négatifs, des symptômes pouvant survenir jusqu’au 14e jour après l’exposition", ajoute l'Agence de santé de la région. D'autres cas de Covid-19 ont été recensés récemment dans l'agglomération lyonnaise, comme dans des écoles de Vénissieux, Villeurbanne et Saint-Fons.

Les autorités sanitaires de l'agglomération de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, sont également en train de faire les vérifications d'usage après qu'une personne contaminée se soit signalée en indiquant avoir été en contact avec 23 personnes. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont Bordeaux est la capitale, deux autres clusters ont été identifiés, un dans le département des Landes, l'autre en Corrèze, selon un communiqué du 3 juillet de l'agence de Santé de la région.

Le point sur la situation

Entre le 9 mai et le 1er juillet, 304 clusters (hors établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et milieu familial restreint) ont été identifiés dans toute la France, 284 en métropole et 20 dans les départements et régions d’outre-mer. Au 1er juillet, 91 cas groupés faisaient encore l'objet d'investigations, comme le montre la carte ci-dessous.

Sur ces plus de 300 clusters détectés depuis mai dernier, 25% l'ont été dans des établissements de santé, 17% dans des entreprises (privées et publiques, hors santé), 14% dans des établissements d’hébergement social et d’insertion et 5% dans des communautés vulnérables.

Toujours selon Santé public France, le nombre moyen de cas détecté par cluster est de 15,6 cas. 69% de ces clusters comporte plus de 5 cas. Au total, les clusters identifiés ont été à l’origine de 4 742 cas.