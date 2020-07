La classe politique n'ai pas à l'abri du nouveau coronavirus : en l'espace de trois jours, trois personnalités politique d'Amérique du Sud ont été testées positives au Covid-19.

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez l'a fait savoir le jeudi 9 juillet tout comme le numéro 2 du gouvernement vénézuélien Diosdado Cabello.

La présidente par intérim de la République de Bolivie, Jeanine Anez, le 11 juin 2020 Juan Karita

Mercredi 8 juillet, c'était le président brésilien, Jair Bolsonaro qui annonçait avoir été contaminé.

Jeanine Añez, candidate de droite à l'élection présidentielle bolivienne le 6 septembre, a publié plusieurs messages sur Twitter pour rassurer sur sa situation : "Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai à l'isolement. Ensemble, nous allons aller de l'avant", poursuivant par "Je serai en quarantaine pendant quatorze jours et ferai un autre test. Je me sens bien".

Trois membres de son gouvernement, notamment les ministres de la Présidence Yerko Nuñez et de la Santé Eidy Roca, ont aussi fait savoir ces derniers jours qu'ils avaient été contaminés.

Ces nouvelles contaminations sont l'occasion d'un retour non exhaustif, continent par continent, sur ces personnalités politiques de premier plan testées positives au Covid-19.

Amérique du Sud

Le SARS-CoV-2 est très actif en Amérique du Sud depuis plusieurs semaines. Plusieurs membres de gouvernement ont déjà été infectés.

Arturo Herrera, ministre des Finances, Mexique

Le ministre mexicain des Finances, Arturo Herrera, avait annoncé le 25 juin avoir contracté le Covid-19, trois jours après avoir rencontré le président Andrés Manuel Lopez Obrador pour une réunion.

Juan Orlando Hernandez, président de la République, Honduras

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernandez avait été admis dans un hôpital militaire de Tegucigalpa le 17 juin dernier.

Image d'archive - Juan Orlando Hernandez, président de la République du Honduras, le 13 août 2019 Jacquelyn Martin, AP

Paulinho Paiakan, chef indigène, Brésil (décédé)

Le 16 juin, le chef indigène Paulinho Paiakan, l'un des plus ardents défenseurs de la forêt amazonienne et cacique du peuple Kayapo, est mort du Covid-19 à l'âge d'environ 65 ans.

Image d'archive - le chef indigène brésilien Paulinho Paiakan, le 27 avril 2017 Gert Peter Bruch, Planète Amazone, via AFP

Wilson Witzel, le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro, Brésil

Quelques semaines plus tôt, le 14 avril, Wilson Witzel, le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro, défenseur des mesures sanitaires contre le coronavirus contrairement au président Bolsonaro, avait lui aussi contracté le coronavirus.

Amérique du nord et Caraïbes

Keisha Lance Bottoms, maire d'Atlanta, Etats-Unis

La maire de la ville américaine d'Atlanta Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme possible colistière du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, a annoncé le 07 juillet dernier avoir été testée positive au nouveau coronavirus.

Luis Abinader, président de la République, République dominicaine

Luis Abinader, ancien opposant élu président lors de l'élection du 5 juillet dernier en République dominicaine, avait indiqué le 11 juin dernier sur Twitter qu'il était positif au coronavirus.

Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, juste avant son élection le 5 juillet 2020 Tatiana Fernandez, AP Photos

Rand Paul, sénateur de l'Etat du Kentucky, Etats-Unis

Le sénateur républicain Rand Paul avait été le premier homme politique de premier plan aux Etats-Unis a annoncé être positif au Covid-19, le 22 mars.

Le sénateur Républicain Rand Paul, le 12 mai 2020 à Washington Win McNamee, Pool Getty Images North America via AP Photo

Depuis plusieurs membres du Sénat et de la Chambre des représentants américains ont été testés positifs.

Sophie Grégoire Trudeau, épouse du Premier ministre, Canada

Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien Justin Trudeau, avait contracté le Covid-19 au retour d'un voyage à Londres le 12 mars. Son époux s'était alors mis en quatorzaine tout en continuant à travailler.

Europe

Olena Zelenska, épouse du président de la République, Ukraine

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a annoncé sur Facebook le 12 juin avoir été testée positive alors que les nouveaux cas se multipliaient alors dans cette ex-république soviétique. Elle avait précisé que son mari, le président Volodymyr Zelensky, et leurs deux enfants avaient, eux, été testés négatifs au Covid-19.

Boris Johnson, Premier ministre, Royaume-Uni

Boris Johnson, Premier ministre britannique, le 8 juillet 2020 Matt Dunham, AP Photos

Alors qu'au mois de mars Boris Johnson abordait la crise sanitaire avec décontraction, prétendant continuer de "serrer la main à tout le monde", le Premier ministre britannique était tombé malade début avril. Hospitalisé le 5 avril, il avait été placé en soins intensifs le lendemain et y était resté trois jours. Il avait finalement quitté l'hôpital au bout d'une semaine et était resté en convalescence un peu plus de deux semaines, avant de finalement reprendre les rênes du gouvernement à la fin du mois d'avril.

Fernando Simon, cadre du ministère de la Santé, Espagne

Fernando Simon, directeur du centre espagnol pour la coordination des urgences sanitaires, le 25 juin 2020 Gabriel Bouys, AFP

Fernando Simon dirige le Centre de coordination des urgences sanitaires du ministère de la Santé espagnol. A ce titre, c'est lui qui a donné les bilans et informations tout au long de la crise sanitaire. Il avait été testé positif au Covid-19 le 30 mars.

Carmen Calvo, première Vice-présidente du gouvernement, Espagne

La première Vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo a été positive au Covi-19 le 25 mars alors qu'elle avait été hospitalisée pour une infection respiratoire quelques jours plus tôt.

Prince Charles, prince héritier, Royaume-Uni

Le Prince Charles, le 9 mars 2020 Kirsty Wigglesworth, AP Photo

Âgé de 71 ans, le fils aîné de la reine Elizabeth II a été testé positif au nouveau coronavirus le 25 mars aussi mais n'a souffert que de légers symptômes. Il a guéri après s'être isolé durant sept jours, conformément aux directives officielles britanniques, et n'avait pas dû être hospitalisé.

David Frost, négociateur britannique pour le Brexit, Royaume-Uni

Le 20 mars, David Forst, négociateur pour le Royaume-Uni des conditions du Brexit, s'est mis en quatorzaine après avoir présenté des symptômes légers du Covid-19 et alors que son homologue pour l'Union européenne, Michel Barnier, avait annoncé la veille être positif.

Prince Albert II, Monaco

Image d'archive - Le Prince Albert II de Monaco, le 30 septembre 2019 Kamil Zihnioglu, AP

Le prince Albert II de Monaco avait contracté le Covid-19 le 19 mars, mais avait rapporté ne souffrir que de légers symptômes.

Begoña Gómez, épouse du Premier ministre, Espagne

Begoña Gómez, l'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a été testée positive le 15 mars.

Irene Montero, ministre de l'Egalité, Espagne

Image d'archive - Irene Montero, ministre espagnole de l'Egalité, le 14 janvier 2020 Pierre-Philippe Marcou, AFP

Irene Montero, la ministre de l'Egalité a été la première membre du gouvernement de Pedro Sanchez à contractée le Covid-19 le 12 mars. Son mari, Pablo Iglesias, vice-Premier ministre et chef du parti Podemos s'était alors mis en quatorzaine.

Nadine Dorries, ministre déléguée à la Santé, Royaume-Uni

Nadine Dorries, ministre britannique de la Santé, lors de l'inauguration de l'hôpital de campagne Nightingale installé dans un centre de conférences à Londres le 3 avril 2020 Stefan Rousseau, Pool, AP Photo

Nadine Dorries, la ministre britannique déléguée à la Santé, a été diagnostiquée positive au Covid-19 le 11 mars.

Javier Ortega Smith, secrétaire général du parti Vox (extrême-droite), Espagne

Javier Ortega Smith, le secrétaire général du parti d'extrême-droite espagnol Vox, a été testé positif le 10 mars.

Nicola Zingaretti, président de la région Latium, secrétaire du parti Démocrate, Italie

Nicola Zingaretti, président de la région Latium de montre une note sur le coronavirus, un jour avant d'annoncer qu'il est lui-même positif au Covid-19, le 06 mars 2020 Roberto Monaldo, LaPresse via AP Photos

Nicola Zingaretti, chef du parti Démocrate italien et président de la région de Rome, le Latium, avait annoncé avoir contracté le Covid-19 le 7 mars dans une vidéo Facebook en déclarant : "voilà, c'est arrivé".

France

En France, plusieurs personnalités de premier plan de la scène politique ont contracté le Covid-19 assez tôt dans la crise sanitaire.

Michel Barnier, négociateur de l'UE pour le Brexit

Michel Barnier, négociateur du Brexit pour l'Union européenne, le 15 mai 2020 Francois Lenoir, AP Photos

Diagnostiqué le 19 mars, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, avait été contraint d'arrêter de travailler. Il avait finalement pu reprendre ses activités à Bruxelles à la mi-avril. Son homologue britannique s'était isolé dès le lendemain, présentant à son tour des symptômes.

Franck Riester, ex-ministre de la Culture, France

Franck Riester, ex-ministre de la culture français, le 22 juin 2020 Stéphane De Sakutin, AFP

L'ancien ministre de la Culture Franck Riester a été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus le 9 mars. Son cabinet avait alors souligné qu'il restait "en forme" et se reposait à son domicile.

Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, France

Emmanuelle Wargon, ministre française du Logement, le 29 juin 2020 Ludovic Marin, AFP

Emmanuelle Wargon, alors Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement d'Edouard Philippe, Élisabeth Borne, a contracté le coronavirus le 22 mars.

Brune Poirson, ex-secrétaire d'État à la Transition écologique, France

L'ancienne secrétaire d'État à la Transition écologique au sein du cabinet de la ministre Elisabeth Borne Brune, Brune Poirson, a elle aussi indiqué avoir été déclarée positive le 14 mars.

Christian Jacob, le président des Républicains et plusieurs députés ont été depistés positifs le 15 mars après un cluster au sein de l'Assemblée nationale française. Christian Estrosi, le maire de Nice a lui aussi annoncé le lendemain, le 16 mars, avoir contracté la maladie.

Enfin, deux personnalités politiques françaises sont décédés du Covid-19 : Patrick Devedjian, un proche et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, est mort le 29 mars ; Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris est, quant à lui décédé d'un arrêt cardiaque des suites du Covid-19 le 28 mai.

Asie

Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, Russie

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a annoncé le 12 mai aux agences de presse russes avoir été testé positif au nouveau coronavirus.

Olga Lioubimova, ministre de la Culture, Russie

Olga Lioubimova, ministe russe de la Culture, le 12 mai 2020 Dmitry Astakhov, Sputnik via AP Photos

La ministre russe de la Culture russe a été testée positive au nouveau coronavirus le 6 mai.

Vladimir Iakouchev, ministre de la Construction, Russie

Vladimir Iakouchev a été le premier membre du gouvernement de Mikhaïl Michoustine, lui-même contaminé, a annoncé avoir été dépisté positif au Covid-19.

Mikhaïl Michoustine, Premier ministre, Russie

Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre russe le 8 juin 2020 Alexander Astafyev, Sputnik via AP Photo

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine a annoncé le 30 avril avoir contracté le Covid-19.

Afrique et Moyen-Orient

Kingsley Ahenkorah, ex-secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie, Ghana

Le secrétaire d'Etat ghanéen au commerce et à l'industrie, Kingsley Ahenkorah, qui avait été déclaré positif au Covid-19, a démissionné le 03 juillet pour ne pas avoir respecté les règles d'isolement et fait campagne, une démission accepté par le chef d'Etat Nana Akufo-Addo avec "effet immédiat". Kingsley Ahenkorah a par la suite déclaré : "J'ai le Covid-19, et il n'y aucune raison d'avoir honte de cette maladie. Je ne suis pas allé au milieu d'une foule. J'ai parlé à quelques personnes, je me suis inscrit et je suis parti".

Nuno Gomes Nabiam, Premier ministre de Guinée-Bissau

Le Premier ministre de Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, a annoncé le 30 avril sur Facebook avoir été contaminé ainsi que trois membres de son gouvernement : le ministre de l’intérieur, Botché Candé, le secrétaire d’Etat à l’ordre public, Mario Fambé, et la secrétaire d’Etat à l’intégration régionale, Monica Buaro da Costa.

Yaakov Litzman, ministre de la Construction et du Logement, Israël

Yaakov Litzman, ministre israélien de la Construction et du Logement, ex-ministre de la Santé jusqu'au 17 mai 2020, le 23 février 2020 Jack Guez, AP Photo

En Israël, l'ex-ministre de la Santé, l’ultra-orthodoxe Yaakov Litzman, a été testé positif le 17 avril.

Abba Kyari, le directeur de cabinet du président de la République, Nigéria (décédé)

Abba Kyari, le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'Etat nigérian Muhammadu Buhari, est mort du Covid-19 le 17 avril. Il était perçu par beaucoup comme le véritable homme fort de la présidence à Abuja.

Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, Côte d'Ivoire

Image d'archive - Patrick Achi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, le 5 août 2019 Issouf Sanogo, AFP

Le secrétaire général de la présidence ivoirienne Patrick Achi, un des plus proches collaborateurs du président Alassane Ouattara, a annoncé le 16 avril sur les réseaux sociaux qu'il était atteint par le coronavirus.

Jacques Joaquim Yhombi Opango, ancien président du Congo-Brazzaville (décédé)

L'ancien président du Congo-Brazzaville Jacques Joaquim Yhombi Opango est décédé le 30 mars en France à 81 ans des suites du Covid-19.

Iraj Harirchi, vice-ministre iranien de la Santé, Iran

Iraj Harirchi, vice-ministre iranien de la Santé, montre des signes de Covid-19 lors d'une conférence de presse le 24 février 2020. Il sera testé positif peu après. Présidence iranienne, via AP Photo

Iraj Harirchi, le vice-ministre irnanien de la Santé, a été diagnostiqué positif au Covid-19 le 25 février. La veille, il participe, sans masque, à une conférence de presse (photo), suant et toussant. L'Iran a payé un lourd tribu au Covid-19.