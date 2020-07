Urbanisme, distanciation : Athènes découvre sa "Grande Promenade"

Le visage d'Athènes a changé cet été. Un plan ambitieux baptisé La Grande Promenade est en test depuis mi-juin, apportant au centre de la capitale grecque des palmiers, des bancs, des pistes cyclables et plus d'espace pour les piétons.

Le maire adjoint de la ville a déclaré que cette Grande Promenade, un projet adopté à l'unanimité au conseil municipal, allait favoriser l'application des mesures de distanciation sociale dans le centre-ville d'Athènes généralement bondé. Vasileios-Foivos Axiotis, maire adjoint d'Athènes : "Athènes ne fait rien de plus que toutes les grandes villes européennes modernes en pleine pandémie, en développant et en libérant de l'espace public pour stimuler la distanciation sociale. Nous décongestionnons 20 hectares d'espace public pour maintenir la distanciation sociale. Nous accordons également une priorité claire aux piétons et aux vélos, ce qui va entraîner une vraie décongestion dans les transports publics ".

Selon le projet, les aménagements doivent comprendre le centre commercial d'Athènes, le reliant au centre historique et créant ainsi une voie unique à faible trafic vers le site de l'Acropole. Malgré quelques embouteillages les premiers jours, les Athéniens semblent apprécier le changement.

Cet homme dit : "C'est un geste très positif. La ville avait besoin d'espace pour les piétons, les scooters et les vélos".

Un autre ajoute : "C'est très beau tout ça. Nous parlions justement de la beauté des palmiers, car Athènes est une ville particulièrement estivale".

D'un autre côté, certains prétendent que les mesures vont dans la bonne direction, mais qu'elles ne suffisent pas : "Nous avions besoin d'une zone piétonne. Athènes a de très beaux bâtiments et quartiers et comme ça nous pouvons en profiter. Mais ce que je vois ici ne me fait pas exactement plaisir, ça ne ressemble pas vraiment à ce que d'autres capitales européennes ont pu faire, mais c'est un bonne décision néanmoins".

Panos Kitsikopoulos, Athènes, euronews :"L'un des objectifs en effet de la municipalité, c'est, entre autres, de mieux mettre en valeur les sites d'Athènes. Beaucoup disent que c'est génial, tandis que d'autres estiment que cela causera plus de problèmes que le plan est censé en résoudre. Mais comme cette grande promenade d'Athènes ne devrait pas être achevée avant 2022, on a le temps de voir si cela fonctionne pour les résidents et les touristes ".