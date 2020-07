Retour du Football en public en France pour le plus grand bonheur des supporteurs !

Pour la première fois depuis quatre mois en France, Covid-19 oblige, un match de football devant spectateurs ! Les supporteurs impatients de revoir leurs équipes en action s'étaient arrachés en 6 minutes seulement les 5 000 billets de la rencontre amicale entre le PSG et Le Havre au stade Océane.

Les tribunes, prévues pour 25 000 spectateurs, avaient l'air clairsemé mais, l'important pour les supporteurs et pour les clubs, c'est que ce match en public soit le premier d'une longue série :

"C'est un privilège, on est contents. Après, ce qu'on espère surtout, c'est que ça dure, que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on pourra reprendre la saison avec du public".

"Cela fait plaisir de pouvoir assister à nouveau à un match de foot. C'est vrai que nous, on est une famille de foot, on a l'habitude tous les weekends d'aller au foot. Et là, on était complètement coupés de tout ça. Donc là, c'est un grand plaisir d'être au match, c'est clair."

Et en tête d'affiche le PSG et ses stars, Neymar et Kyllian MBappé ont brillé, affligeant 9 buts à zéro à l'équipe du Havre. Dur reprise pour les supporteurs havrais...

Mais l'organisation du stade Océane n'a pas failli aux mesures sanitaires, ce qui a fait dire à la ministre française des sports Roxana Mariceanu venue pour l'occasion au Havre: "c'est une victoire pour le football français de pouvoir reprendre à la mi-juillet avec du public dans les stades".