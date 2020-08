Au Bélarus, les manifestants cherchent de nouveaux moyens pour faire pression sur Loukachenko

Alors que des discussions sont en cours entre les dirigeants européens au sujet de la crise au Bélarus. Les manifestants cherchent de nouveaux moyens de faire pression sur l'administration d'Alexandre Loukachenko. Un mouvement de grève s'est étendu à tout le pays. Rejoint même par les grandes usines d'État.

Selon Loukachenko, des choses sont orchestrées depuis l'étranger : "Le financement des manifestations et des émeutes se poursuit. Les États occidentaux ont déjà déclaré ouvertement, ils ne le cachent pas, qu'ils collectaient des fonds et les envoyaient au Bélarus. Nous pouvons le voir".

M. Loukachenko a également averti les membres du conseil de coordination nouvellement créé par l'opposition, que l'appartenance à ce projet est une infraction punissable. Mais ces menaces n'ont pas effrayés les membres du conseil mercredi. Ils se sont concentrés sur le soutien nouvellement conquis de l'UE qui a rejeté les résultats des élections - et qui a appelé à une solution pacifique de la crise par le dialogue.

"Pour la communauté bélarusse, il est très important d'entamer un dialogue avec les autorités et la population. Bien sûr, nous avons peut-être besoin de partenaires pour nous aider. Pour nous, c'est une priorité car le Belarus reste au centre de l'Europe et nous devons être en contact avec tout le monde et nous avons besoin d'amis". Maria Kalesnikava, membre du conseil et chef de campagne du candidat interdit Viktor Babaryko.

Le conseil, composé par un collectif d'intellectuels, d'hommes d'affaires et même d'anciens membres de l'administration de Loukachenko, affirme que son objectif est de se battre pour le pays tout entier.

"Nous ne sommes pas l'opposition parce que nous représentons la majorité de notre société. L'opposition est une minorité à mon sens. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il ya encore beaucoup de manifestants, beaucoup de manifestations, de grèves dans tout le Bélarus : dans la capitale, dans les capitales régionales, dans les villes moyennes et petites. Nous représentons donc la majorité.” affirme Pavel Latushk, ancien ministre de la culture.

Pour l'heure le Bélorus reste dans l'impasse ; entre ceux qui réclament un nouveau pays - plus juste et plus sûr. Et ceux qui semblent prêts à réprimer la dissidence à tout prix.

La résolution de l'UE mercredi a remonté le moral de l'un des camps. Mais il n'a pas encore produit de changement concret