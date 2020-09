Le Covid-19 circule activement en Europe, mais les "anti-masques" prospèrent aussi

Le Royaume-Uni vient d'enregistrer près de 3 000 nouveaux cas de coronavirus en 24h, une poussée "préoccupante" selon le ministre de la Santé Matt Hancock.

Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni compte près de 300 000 personnes infectées selon l'université John Hopkins. Deux décès ont été enregistrés dimanche, portant le total à 41 551 morts.

"Les nouveaux cas se comptent principalement chez les jeunes, nous avons constaté cette tendance dans d'autres pays du monde et en Europe, et ce fait mène à une augmentation globale de la circulation du virus. Il est primordial que les gens ne laissent pas cette maladie infecter leurs grands-parents, et entraîner le genre de problèmes que nous avons vus plus tôt dans l'année" a expliqué Matt Hancock.

En France, près de 25 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en 3 jours. Le gouvernement a placé sept nouveaux départements en "zone rouge", soit 28 départements, ce qui n'empêche pas le gouvernement d'envisager de réduire la période d'isolement de 14 jours des malades et des cas contacts.

En Espagne, depuis plusieurs semaines, manifestations et pétitions de parents se multiplient pour demander plus de garanties sanitaires dans les écoles. A Madrid, ce dimanche, juste avant la rentrée des classes de ce lundi, syndicats d'étudiants et enseignants réclamaient encore ces garanties et un plan de relance de l'enseignement public. Une grève générale est prévue pour les 22 et 23 septembre.

Manifestants opposés au port du masque et aux mesures de distanciation sociale à Rome le 5 septembre 2020 VINCENZO PINTO/AFP

En Italie, le taux global de transmission du virus est également en hausse. Mais cela n'a pas empêché environ un millier de personnes de se rassembler à Rome ce samedi pour manifester contre les mesures du gouvernement en matière de coronavirus, notamment contre le port de masque et l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire. Le nombre de morts connu en Italie s'élève à 35 541.

Mêmes scènes en Croatie, où des centaines de personnes ont dansé à Zagreb contre les restrictions sanitaires mise en place.

Manifestation contre les mesures prises par le gouvernement croate pour luter contre la Covid-19, à Zagreb le 5 septembre 2020 AP Photo

"Le Covid est un mensonge, nous ne sommes pas tous des covidiots", ou encore "Enlevez le masque, éteignez la télé, allulmez vos cerveaux, vivez pleinement votre vie", clamaient par exemple leurs banderoles.

Le nombre de contaminations quotidiennes en Croatie a dépassé les 300 cas la semaine dernière, en raison de l'ouverture aux touristes, le pays a pour l’instant enregistré près de 12 000 cas de coronavirus et 197 décès liés à la maladie.