Coronavirus : Israël reconfine, l'Europe voit la seconde vague arriver

Il a fait beau ce dimanche à Paris, très beau même. Et pour profiter des derniers jours d'été, tout le monde est sorti, oubliant un peu cette deuxième vague de Covid qui menace... Beaucoup de touristes sans masque, et des Parisiens qui veulent rester sereins.

"La deuxième vague, moi, elle ne me fait pas peur, affirme cette femme. Je suis à peu près en bonne santé, donc je prends des précautions quand on est entre amis, même avec la famille on s'embrasse pas mais enfin les petits-enfants, je vais les voir ce soir, je suis à peu près sûre qu'ils vont me courir dans les bras et que je vais quand même les embrasser".

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni aussi, le nombre de cas est reparti à la hausse. A partir de ce lundi, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits. Le gouvernement a aussi rappelé aux maisons de soins et de retraite leur vulnérabilité.

Peter Openshaw, professeur de médecine à l'Imperial College de Londres : "Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons vraiment agir très rapidement pour éviter que cela ne se développe de façon exponentielle. Je pense que c'est le point principal, c'est que nous devons agir vite car il est beaucoup plus difficile de prendre le contrôle sur la maladie si on prend du retard".

Belgique

A Bruxelles, les personnels de santé ont manifesté ce dimanche pour demander plus de moyens et une augmentation de leurs salaires. La Belgique constate une accélération de l'épidémie, avec le retour de beaucoup de ses citoyens qui étaient en vacances dans des pays plus touchés par le Covid.

République Tchèque

En République Tchèque, c'est le cinquième jour de suite où le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse les 1 000. Certes, la population a beaucoup plus de possibilités de se faire tester, mais le pays est l'un de ceux où le coronavirus progresse le plus vite en Europe.

Israël

Israël est devenu ce matin le premier pays à ordonner un nouveau confinement. La mesure est en vigueur pour trois semaines.