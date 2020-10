Le Polarstern de retour du pôle Nord : 389 jours en mer, les résultats dans deux ans

Après 389 jours en mission au pôle Nord le brise-glace Polarstern est rentré à son port d'attache de Bermerhaven dans le nord-ouest de l'Allemagne.

De retour sur terre, le chef de la mission dit être plus que jamais convaincu que "ce monde est menacé" et que le réchauffement pourrait faire fondre la banquise l'été.

Markus Rex, chef de la mission Polarstern : "L'année dernière, on a repoussé les limites de la recherche en arctique, on a battu plusieurs records en la matière et redéfini les contours de la recherche arctique. Beaucoup de choses ont été accomplies, et je pense qu'il est juste de dire que l'expédition maquera pour longtemps l'histoire de la recherche polaire. Nous revenons maintenant avec un trésor de données et d'échantillons qui vont définitivement changer la recherche sur le climat".

Au total, plusieurs centaines d'experts et scientifiques ont participé à cette mission qui a coûté 140 millions d'euros et dont les résultats devraient être publiés d'ici un an ou deux.