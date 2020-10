Covid-19 : les Néerlandais se retrouvent avant le confinement partiel

22 heures, il est temps de rentrer à la maison : à La Haye, de nombreux Néerlandais ont profité des dernières heures de vie nocturne avant la fermeture des bars et restaurants pour un mois, minimum. Dans deux semaines, la situation sera étudiée et une réévaluation est prévue encore deux semaines plus tard.

Ces jeunes sont d'accord avec le reconfinement partiel, disent-ils. Mais ils ne voulaient pas se priver d'un dernier verre entre amis :

"C'est aussi pour mes grands-parents, donc c'est important pour nous. Je fais confiance au gouvernement, ils savent ce qu'ils font et je leur fais confiance".

Les Pays-Bas ont enregistré 7 305 contaminations ces dernières 24h, son taux d'incidence est le 3e plus élevé d'Europe après la République tchèque et la Belgique.

Les salles d'urgence des hôpitaux d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye ont déjà dû être fermées en raison de l'encombrement.

Outre la fermeture des restaurants, il existe une interdiction de vente et de consommation d'alcool la nuit. Les magasins, les marchés, les cinémas et les théâtres restent ouverts, mais des créneaux sont réservés aux personnes âgées et/ou vulnérables dans les commerces d'alimentation. En outre, le port du masque dans les lieux publics clos est devenue obligatoire pour toute personne de plus de 13 ans. Pas question non plus d'inviter plus de 3 personnes chez soi par jour. La durée d'application de ces mesures très strictes n'est pas claire.