Jour après jour, la seconde vague de Covid-19 prend de l'ampleur en France. Ce vendredi, les autorités sanitaires françaises ont annoncé que l'Hexagone a dépassé le seuil symbolique du million de contaminations depuis le début de la pandémie, soit 1 041 075 exactement cas confirmés.

Dans les faits, la situation sanitaire continue effectivement de se dégrader en France avec 42 032 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, un nouveau record, selon les chiffres publiés jeudi par Santé publique France.

Le pays a enregistré 184 nouveaux décès liés au Covid-19, dans les dernières 24 heures et déplore désormais 34 508 morts depuis le début de l'épidémie. Ce vendredi, 2 441 personnes se trouvent également en réanimation, soit 122 de plus que la veille, sur 15 008 hospitalisations.

Trois millions de cas en Espagne

La France est le second pays européen qui dépasse ce seuil du million de cas de Covid-19. Mais, si l'Espagne a officiellement annoncé l'avoir fait cette semaine, le chef du gouvernement espagnol est même allé plus loin ce vendredi. Pedro Sanchez a en effet déclaré que "le nombre réel" de personnes infectées par le nouveau coronavirus dans son pays depuis le début de la pandémie "dépasse les trois millions". Il a expliqué, lors d'une intervention télévisée, que cette énorme différence vient du fait que la proportion de personnes positives détectées était très faible au début de la pandémie.

Après l'Espagne et la France, le Royaume-Uni, avec 830 998, et l'Italie, avec 484 869, sont les pays qui ont enregistrés le plus de contaminations. Le nombre total de contaminations s'élève à 5 528 320 en Europe et à41 771 932 au niveau mondial selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladie.

L'OMS s'inquiète de la situation

L'hémisphère nord se trouve à un "moment critique" de la pandémie de Covid-19, a averti le patron de l'Organisation mondiale de la Santé ce vendredi, jugeant qu'un trop grand nombre de pays enregistrent une progression exponentielle des cas.

"Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu'en octobre", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.