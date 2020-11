Plus de 300 000 morts du Covid-19 en Europe, la France sur ses gardes

Plus de 300 000 personnes sont aujourd'hui mortes du Covid-19 en Europe et, malgré l'espoir d'un vaccin qui se précise, les autorités se battent à coup de confinement, de couvre-feu et de port du masque pour éviter le pire avec l'arrivée de l'hiver.

La France, le pays le plus touché de l'Union européenne, a enregistré plus de 48 000 contaminations par jour au cours de la dernière semaine et l'autorité sanitaire de la région parisienne affirme que 92 % de sa capacité d'accueil en soins intensifs est occupée.

Un hôpital de Roubaix, dans le nord du pays, transfère même des patients vers l'Allemagne.

Clément Vanbaelinghem, médecin réanimateur à l'hôpital de Roubaix, témoigne :

"Il y a une semaine, on était encore à 25 lits, là on est passé à 30 lits et les 30 lits sont quasi tous occupés, si ça continue comme ça, peut-être qu'on va être complètement débordés".

Pour tenter un peu plus de ralentir la progression de l'épidémie, même si les premiers effets du confinement se font sentir et qu'on note un ralentissement des contaminations en Ile-de-France, le gouvernement a ordonné le renforcement des contrôles de déplacements, et a demandé à la police d'être intransigeante sur les rassemblements clandestins.

L'Espagne a recensé mardi plus de 400 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus élevé de la deuxième vague, mais l'épidémie est entrée dans une phase de "stabilisation nette", selon l'épidémiologiste en chef du gouvernement Fernando Simon.

En Roumanie, des centaines de soignants avaient organisé hier une "manifestation d'épuisement" devant le siège du gouvernement roumain à Bucarest. Ils accusent les politiciens de les réduire de héros à zéro, faute de soutien au personnel de santé, en première ligne.

Leonard Barascu, président du syndicat Sanitas explique :

"Le gouvernement a promis une aide financière et cette promesse n'a pas été respectée, une aide très importante pour nos travailleurs. Il s'est avéré que la promesse n'était qu'un gros mensonge".

Alors que les contaminations s'envolent en Russie, plus de 20 000 ces dernières 24 heures et 368 décès, les autorités ont annoncé deux mois de restrictions sanitaires dans la capitale.

Les théâtres et les cinémas moscovites sont limités à 25 % de leur capacité. Toutes les manifestations culturelles et les spectacles de masse sont interrompus. Les mesures commencent dès vendredi, au moins jusqu'à mi-janvier.

Toutefois, ce n'est pas encore le confinement. La Russie, soucieuse de protéger son économie, veut y résister et reste optimiste quant à la possibilité de trouver un vaccin pour sortir de cette pandémie.