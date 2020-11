Amérique centrale : la tempête tropicale Iota a déjà fait au moins dix morts

no comment

Iota, un ouragan devenu tempête tropicale, est entré mercredi au Salvador après avoir déjà fait au moins dix morts et d'énormes dégâts en Amérique centrale, notamment au Nicaragua où des milliers de personnes sont isolées, sans eau potable ni électricité.

Les pluies diluviennes déversées par Iota continuent de ravager des régions d'Amérique centrale déjà dévastées il y a deux semaines par un précédent ouragan, Eta.

Iota a fait au moins six morts au Nicaragua dont deux enfants, un mort au Panama et deux autres sur les îles colombiennes Santa Catalina et Providencia. Une grande partie des infrastructures a été détruite, a annoncé mardi le président colombien Ivan Duque, qui s'est rendu sur place.