France : face au confinement, le monde de la culture se rebiffe

"Nous allons mourir, et même pas sur scène". C'est ce que l'on pouvait lire l'une des banderoles dans la manifestation du monde de la culture en France, mardi, place de la Bastille, à Paris. Un rassemblement pour dire le désarroi et la colère de tout un secteur qui se sent abandonné voire trahi depuis que le gouvernement a décidé de prolonger la fermeture des théâtres, cinémas, lieux de concerts et musées au-delà de la date initialement prévue du 15 décembre. Pour contester ce confinement culturel, certains syndicats professionnels ont l'intention de déposer un recours devant le Conseil d'État, la plus haute instance administrative en France.