ONA, le premier restaurant vegan à recevoir une étoile au Michelin

Pour la première fois le guide Michelin a décerné une étoile à un restaurant vegan. II s'appelle ONA, pour "Origine Non Animale", et régale les clients avec de la cuisine végétale dans le bassin d'Arcachon. A sa tête Claire Vallée, heureuse d'avoir décroché en plus une étoile verte, pour l'écologie :

"Nous par exemple, on a des systèmes de compost au niveau du restaurant, on a également des produits bio pour le ménager, de l'énergie verte pour l'électricité", explique Claire Vallée.

j'avais envie de créer une identité culinaire au travers du végétal

L'histoire de ce restaurant est aussi originale que les plats qu'il propose : l'établissement a été monté en 2016 grâce à une campagne de financement participatif, sans prêts bancaires classiques. Et par une cheffe qui se produit localement avec des ingrédients qu'elle a su réinventer :

"J'ai commencé par la cuisine traditionnelle, et cela ne fait que quelques années que j'ai pris conscience de l'importance du végétal dans la cuisine, et je me suis retrouvée complètement dedans et j'avais envie vraiment de créer une identité culinaire au travers du végétal. "

Sur son menu gastronomique, 7 plats qu'elle proposait avant la crise sanitaire, Claire Vallée réalisait notamment des associations "sapin, cèpe, saké" ou "céleri, tonka et bière ambrée". Aujourd'hui le restaurant est fermé, à cause de la pandémie, mais Claire Vallée a l'esprit grand ouvert, elle a un projet de livre...