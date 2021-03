Covid-19 : la vaccination ouverte en France aux plus de 70 ans dès samedi

Les autorités françaises veulent passer à la vitesse supérieur sur le front de la vaccination contre le Covid-19. En effet, à partir de ce samedi, les injections de vaccins seront élargies aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité, a annoncé ce mardi Emmanuel Macron lors d'une visite d'un centre de vaccination à Valenciennes dans le département du Nord.

Emmanuel Macron, lors de sa visite dans un centre de vaccination à Valenciennes, le 23 mars 2021 YOAN VALAT/AFP

"Je veux qu’on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d’âge", a expliqué le chef de l'Etat français à des soignants, en annonçant aussi la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour les personnes de plus de 75 ans n'ayant pas réussi à se faire encore vacciner.

Lors de son déplacement dans le nord de la France, Emmanuel Macron a également appelé à vacciner tous les jours, "matin, midi et soir", car la vaccination est "le cœur de la bataille" contre le Covid-19.

"On se bat pour avoir des doses (...) On va changer de dimension à partir d'avril" et "il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination", a ajouté le chef de l'Etat.

Le président français a également réaffirmé "l'objectif d'avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes". Un objectif qui "va permettre de protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses", et ainsi "de réduire la pression sur le système hospitalier".

Emmanuel Macron a aussi indiqué qu'une "campagne de vaccination des enseignants" va être mise en place "dès mi-avril".

Jusqu'à présent dans l'Hexagone, 6 199 118 personnes ont reçu une première dose de vaccin, selon les dernières données des autorités françaises. Et 2 429 958personnes ont terminé le processus de vaccination, après l'injection de la seconde dose, soit 4,2% de la population française de plus de 18 ans. La pandémie de Covid-19 a causé 92 621 décès depuis son apparition dans l'Hexagone.