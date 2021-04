Covid-19 : plus de masque en extérieur pour les Américains vaccinés

Le monde d'après se précise. Aux Etats-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont assoupli ce mardi leurs directives sur le port du masque à l'extérieur. En effet, les Américains entièrement vaccinés contre le Covid-19, ayant reçu les deux doses de vaccins Pfizer ou Moderna ou l'injection unique du Johnson & Johnson, n'ont plus besoin de se couvrir le visage, sauf s'ils se trouvent dans une foule.

"Si vous êtes entièrement vaccinés et que vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens qui sont vaccinés et non vaccinés (..) les données scientifiques montrent (...) que vous pouvez le faire en toute sécurité, sans masque", a déclaré Rochelle Walensky la directrice des CDC, principale agence fédérale de santé publique.

"En revanche, nous continuons à recommander le port du masque lors d'activités et dans des endroits très fréquentés, comme des stades pleins ou des concerts", a-t-elle ajouté lors d'un point presse.

Dans leurs nouvelles préconisations, les autorités sanitaires américaines ont également ajouté que les personnes pas encore vaccinées peuvent, dans certains cas, sortir sans masque. Ainsi, les CDC indiquent que les Américains vaccinés ou non, ne sont pas obligés de porter un masque à l'extérieur lorsqu'ils marchent, font du vélo ou courent seuls ou avec des membres de leur famille. Ils peuvent également ne pas porter de masque lors de petits rassemblements en plein air avec des personnes totalement vaccinées.

Par contre, contrairement aux personnes entièrement vaccinées, celle qui ne sont pas vaccinées devront continuer à porter des masques dans les restaurants en plein air.

Ce changement intervient alors que plus de la moitié des adultes américains, soit plus de 140 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et que plus d'un tiers, soit plus de 95 millions, ont été complètement vaccinés contre l'épidémie de Covid-19 qui à l'origine de pratiquement 570 000 décès aux États-Unis.