Brésil : des panneaux solaires dans une favela de Rio

Le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion de mettre en lumière l'initiative d'une ONG brésilienne qui installe des panneaux solaires dans une favela de Rio.

Nous sommes dans une des favelas de Rio de Janeiro. C'est dans ce quartier pauvre que l'ONG "Revolusolar" a développé un projet d'accès à l'énergie solaire.

Bibiana tient un petit hôtel et elle fait partie des bénéficiaires du projet.

« Beaucoup de gens, ici, beaucoup de familles, paient des factures d'électricité, explique-t-elle. C'est très cher, et en plus, le service n'est pas bon. Là, grâce aux panneaux solaires, on fait de sacrées économies. En gros, c'est trois fois moins cher ! C'est magique ! »

De l'électricité et de l'emploi

En plus de fournir des panneaux solaires, l'ONG s'emploie à former les habitants. Les qualifications acquises permettent de devenir notamment électriciens, et donc être capables d'assurer la maintenance des équipements.

Valdinei Medina est le porte-parole de l'ONG Revolusolar.

« On a montré à tout le monde que, malgré la pandémie, on pouvait former les gens, et leur donner un emploi qualifié ! »

Sensibilisation des enfants

Cela fait presque 5 ans que ce projet a été lancé.

Les panneaux solaires fournissent de l'électricité à une école publique, deux petits hôtels et 36 familles.

Il comporte un volet pédagogique, destiné à sensibiliser les enfants aux questions d'environnement et notamment l'intérêt des énergies renouvelables.