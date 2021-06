F4F : La finale du championnat eWORLD met fin à la saison en ligne

Depuis son lancement en 2013, le programme social international pour les enfants, Football for friendship (F4F), "Le football pour l’amitié", a organisé de nombreux événements sportifs et éducatifs à travers le monde, dans le but d'unir les jeunes générations.

Lorsque la pandémie de Covid-19 a mis le monde du sport à l’arrêt, tous les événements du programme mis en œuvre par Gazprom, n'ont pas été annulés. Le projet s’est, en effet, tourné vers le monde du numérique pour offrir à des milliers d'enfants d'horizons divers la possibilité de partager leurs expériences en ligne et de nouer de nouvelles amitiés.

Les jeunes participants originaires de plus de 200 pays ont pris part virtuellement à de nombreuses activités tout au long de l'année, abordant des sujets importants. Le bien-être de notre planète et l'égalité des sexes dans le sport notamment ont régulièrement fait l'objet de discussions de groupe dans les forums en ligne.

"Il s'agit de donner aux participants la plateforme nécessaire pour aborder ces sujets de discussion, car ce sont ces jeunes qui mèneront ces débats lorsqu'ils seront un peu plus âgés et il est très important de leur offrir cette base afin qu'ils puissent déjà commencer à le faire. Cela devrait, je l'espère, en inspirer certains qui se pencheront alors sur ces questions et diront : "Je ne suis pas d'accord avec cela, que pouvons-nous faire pour améliorer les choses ?" En leur donnant la chance d'avoir ces discussions, ces forums et la possibilité de commencer à réfléchir à ces sujets importants, nous espérons qu'ils entreront dans une bonne dynamique, et pas seulement eux, mais aussi leurs pairs et n’importe qui dans le monde afin que nous avancions et que les choses changent pour le mieux", explique Rich Williams, ambassadeur de Football for friendship.

Après une première édition réussie, le retour du championnat du monde de F4F a illuminé la neuvième saison du programme. Trente-deux équipes ont été réparties en huit groupes de quatre lors d'un tirage au sort qui s'est déroulé dans la bonne humeur et auquel tous les participants ont pu assister en direct.

Même si tout se passait en ligne, nous étions tous unis. Il y avait un même sentiment de solidarité entre nous. Nanihi Broseus Jeune entraîneuse

Grâce à une application spécialement développée pour "Football pour l’amitié", les amateurs de foot ont pu se connecter et démontrer leurs compétences en ligne.

Après un tournoi acharné, l'équipe Argali, représentée par des joueurs d'Aruba, du Belize, du Guatemala, du Costa Rica et du Mexique, a été sacrée championne, mais le véritable trophée reste la camaraderie et il a été partagé entre tous les participants, car de nombreuses nouvelles amitiés se sont formées malgré les kilomètres qui séparaient les joueurs.

"C'était une expérience formidable. J'adore avoir de nouveaux amis et apprendre des autres pays. J'aime particulièrement les différents rôles qu'il est possible d’endosser : on peut être un entraîneur, un joueur ou un journaliste et on peut acquérir un tas de compétences qui peuvent nous servir dans la vie quotidienne", raconte Nicolas Lysandrou, jeune journaliste et entraîneur.

"Même si tout se passait en ligne, nous étions tous unis, il y avait un même sentiment de solidarité entre nous", ajoute la jeune entraîneuse Nanihi Broseu**s**.

"En ce moment nous sommes en quarantaine au Kazakhstan et je ne communique pas autant que je le voudrais avec mes amis mais grâce à ce programme je peux échanger avec mes nouveaux amis sans quitter ma chambre'', conclut un jeune journaliste, Medina Maysar.

Pendant neuf saisons, "Le Football pour l’amitié", avec le soutien de grandes organisations sportives comme l'UEFA, la FIFA et le CIO, a réuni plus de 16 000 participants de 211 pays et régions.

La pandémie n’a pas entravé la bonne évolution de ce programme qui espère pouvoir continuer à grandir et à promouvoir auprès d'un public encore plus large dans les années à venir les valeurs d’un mode de vie sain et actif, mais aussi le partage de valeurs humaines essentielles telles que l’amitié, l’égalité et la paix.