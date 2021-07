La Russie dévoile son avion de combat du futur

no comment

Les constructeurs aéronautiques russes ont dévoilé mardi le prototype d'un nouvel avion de combat doté de capacités furtives et d'autres caractéristiques avancées.

Le président russe Vladimir Poutine a inspecté le futur avion de combat exposé en grande pompe au Salon international de l'aviation et de l'espace MAKS-2021, dans la banlieue de Moscou.

Le prototype devrait effectuer son premier vol en 2023 et les livraisons pourraient commencer en 2026.

Le nouveau modèle pourrait être converti en une version sans pilote et en un modèle biplace. Il peut voler à une vitesse comprise entre 1,8 et deux fois la vitesse du son et a une portée de 3 000 kilomètres, selon les fabricants de l'avion.

Le futur avion de combat russe semble destiné à concurrencer le chasseur américain F-35 Lightning II, qui est entré en service en 2015.

Le Kremlin a fait de la modernisation des arsenaux du pays une priorité essentielle dans le contexte des tensions avec l'Occident qui ont suivi l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.