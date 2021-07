Le Genou d'Ahed, Prix du Jury à Cannes, est un coup de poing envoyé à la figure d'Israël

"Je pense que c'est un film remplit de douleur et de tristesse sur un pays qui aurait dû être différent, qui aurait pu être différent, qui peut-être à une quelconque chance d'être différent mais qui sombre et qui plonge de plus en plus dans ces perversions. Et aussi dans ce sens là sur moi-même qui suit tellement israélien, et qui suit atteint aussi de toutes ces maladies et de toutes ces perversions."