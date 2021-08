Pluies torrentielles au Japon : au moins six personnes sont décédées

Le Japon attend de nouvelles pluies torrentielles, au lendemain d'inondations et glissements de terrain ayant entraîné la mort d'au moins six personnes dans le sud-ouest du pays. L'agence météorologique du Japon a assuré que les récentes précipitations avaient atteint un niveau "sans précédent". Les autorités ont continué à mettre en garde contre les risques d'inondations et de coulées de boue, alors que les sols sont gorgés d'eau. Plus d'une douzaine de rivières dans sept préfectures sont sorties de leur lit.

Deux millions de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer et des alertes aux glissements de terrain ont été émises dans 372 communes du pays.

Il est tombé un peu plus d'un mètre de pluie au cours des quatre derniers jours à Ureshino, ville du département de Saga.

Le mois dernier, la ville d'Atami (centre) avait été également touchée par un important glissement de terrain, dû à des pluies intenses, provoquant la mort de 23 personnes, et toujours quatre disparus. En 2018, des inondations et glissements de terrain avaient tué plus de 200 personnes dans l'ouest du pays, durant la saison des pluies.