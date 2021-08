no comment

En Bolivie, une messe a été célébrée le jour de la Saint Roch, le 16 août à El Alto, en l'honneur de ce saint. Selon son hagiographie, ce pèlerin du XIVe, natif de Montpellier, dans le sud de l'actuelle France, a voué sa vie aux malades de la peste, jusqu'à l'attraper lui-même. Après s'être retiré du monde dans les bois, Roch ne dut son salut qu'à un chien venu lui apporté des morceaux de pain. Sur de très nombreuses représentations (gravures, sculptures, etc.) saint Roch est représenté avec un chien à ses côtés. En plus d'être le saint patron des pèlerins, saint Roch est également considéré comme le protecteur des animaux, ou plus spécifiquement le saint patron des chiens.

Ainsi, Justino Limachi, un prêtre catholique a organisé un événement spécial en plein air dans une petite église d'El Alto. Les propriétaires d'animaux sont venus pour faire bénir leurs chiens et leurs chats.