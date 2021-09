L'Allemagne vote pour décider de l'après Merkel dans un scrutin incertain

Qui succédera à Angela Merkel ? La réponse est aujourd'hui entre les mains des 60,4 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes ce dimanche.

Ils ont jusqu'à 18 heures pour élire leurs députés.

Une bonne partie de ces électeurs et de ces électrices comme Angela Merkel ont choisi de voter par correspondance et ne se rendront donc pas dans les bureaux de vote.

Le nom du futur chancelier ou de la future chancelière, et la composition de sa probable majorité risquent ainsi de pas être connus dès dimanche soir et de longues tractations seront nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir. Avec le risque d'entraîner une paralysie européenne jusqu'au premier trimestre 2022.

Angela Merkel, 67 ans dont plus de 30 en politique, restera aux commandes durant cette période pour expédier les affaires courantes.

Parmi les prétendants en lice à sa succession, on retrouve le social-démocrate et actuel ministre des Finances Olaf Scholz. Il y a aussi l'héritier du camp de Mme Merkel, le conservateur Armin Laschet, et Annalena Baerbock pour les Verts.

Après un été d'inondations meurtrières en Allemagne et le constat alarmant du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui "conclut, dans son rapport publié le 9 août 2021, que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu", quelles seront les conséquences sur ces élections ? Réponse dans quelques heures.

Seule certitude, le départ d'Angela Merkel après 16 années passées au pouvoir.