La Grèce assouplit les restrictions dans les "zones rouges" pour les personnes vaccinées

Un retour quasi à la normale en Grèce, en tout cas pour les personnes vaccinées ou celles qui ont guéri du Covid-19. Le pays a levé pour deux semaines de test les restrictions, imposées dans les régions où le taux d'incidence est le plus élevé, comme à Thessalonique.

Le couvre feu de 1h à 6h a ainsi été levé, et la musique est de nouveau autorisée dans les bars et les boîtes de nuit, pour le plus grand bonheur des habitants."Nous sommes très heureux de pouvoir être de nouveau à l'intérieur. Nous avons été vaccinés et nous nous sentons en sécurité. La vie nocturne de Thessalonique est géniale !", confirme un homme attablé dans un bar.

Les personnes non-vaccinées et non-guéries du Covid ne sont en revanche toujours pas autorisées à entrer dans les bars, boîtes ou restaurants. Une mesure qui vise à inciter les Grecs à se faire vacciner, alors que 57% de la population seulement a reçu les deux doses.

Mais il s'agit également d'une bouffée d'oxygène pour le secteur de la nuit, très impacté par la crise sanitaire, comme l'explique Dimitris Fystas, propriétaire de restaurants et de boîtes de nuit : "Nous avons subi une grande catastrophe, c'est certain. Les établissements ont été fermés pendant 20 mois, depuis mars 2020. Mais maintenant, petit à petit, on espère revenir au bon vieux temps. Nous espérons que bientôt nous pourrons accepter tous les citoyens, après qu'ils aient été vaccinés."

Et pour inciter davantage de Grecs à se faire vacciner, le gouvernement a mis en place d'autres mesures, comme la fin du remboursement des tests de dépistages pour les travailleurs non-vaccinés devant fournir un certificat.