Vladimir Poutine pourrait préparer une invasion de l'Ukraine, selon l'OTAN. Le secrétaire d'État américain aurait des preuves que la Russie planifie "des actions agressives significatives contre l'Ukraine". Conséquence, les alliés de l'OTAN se disent prêts à imposer de lourdes sanctions économiques à Moscou.

"Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir, a précisé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement s'il le décide. Ainsi, malgré l'incertitude, nous devons nous préparer à toutes les éventualités tout en faisant en sorte que la Russie fasse machine arrière."

La crainte de voir l'OTAN aux frontières russes

Côté russe, on dénonce les exercices militaires de l'OTAN près des frontières du pays, et on accuse Kiev de vouloir se doter d'armements occidentaux. Vladimir Poutine propose des négociations, il a réclamé ce mercredi des "accords concrets" empêchant l'élargissement de l'OTAN vers l'Est.

"Tout le monde est au courant des assurances verbales assurant que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est, a déclaré Vladimir Poutine, mais tout a été fait exactement à l'opposé. En fait, les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité ont été ignorées et continuent de l'être."

Aucune décision n'a été prise lors du sommet des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Riga, mais le message envoyé d'ici est fort et clair. La Russie doit procéder à une désescalade aux frontières ukrainiennes. Les ministres de tous les États membres de l'OTAN semblent être unanimes pour dire que le prix à payer sera élevé si une action militaire contre l'Ukraine a lieu. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. C'est pourquoi lorsqu'on parle du prix, on parle de sanctions politiques et économiques. Et encore une fois, l'OTAN ne peut pas sanctionner la Russie directement. Cela doit être fait par chaque État membre, ce que l'OTAN promet de coordonner.