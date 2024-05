Le premier groupe de recrues militaires de Lettonie terminera sa formation de 11 mois à la fin mai. Les trois soldats volontaires expliquent à Euronews pourquoi ils ont accepté la conscription et s'ils se sentent prêts à défendre leur patrie balte contre une éventuelle agression russe.

La dynamique de la guerre

C'est le flux incessant d'informations sur l'iPhone d'Edvards Puharts qui l'a poussé à s'inscrire à la conscription militaire réintroduite en Lettonie. "J'étais paniqué", explique le jeune homme de 20 ans à Euronews. "J'ouvrais mon téléphone et je lisais ce qui se passait en Ukraine et j'étais stressé à l'idée qu'ils allaient dépasser l'Ukraine et entrer dans notre pays".

En novembre 2022, l'habitant de Salkristi a décidé de mettre fin à son anxiété. Puharts s'est inscrit à la conscription militaire volontaire réintroduite en Lettonie, pensant que cela le calmerait "à propos de tout ce qui se passe".

Onze mois plus tard, il affirme que cela a fonctionné. "Vous commencez à comprendre comment fonctionne l'armée, ce que fait le personnel. Vous comprenez la dynamique de la guerre", explique M. Puharts. "Cela m'a aidé à comprendre que ce n'est pas aussi simple que d'envahir un pays par l'intermédiaire d'un autre".

Environ 250 volontaires des forces armées nationales achèveront officiellement leur formation de près d'un an au camp de Ādaži, situé dans la forêt, le 31 mai. M. Puharts et deux de ses collègues ont choisi de parler à Euronews de leur expérience militaire, expliquant pourquoi ils ont troqué leur vingtaine pour le treillis de l'armée et quels sont leurs projets après leur service.

La condition la plus importante pour survivre

La Lettonie a une relation intermittente avec la conscription militaire, mais a récemment réimposé cette stratégie défensive en raison de l'invasion russe en Ukraine. Ce petit pays balte a été annexé par l'Union soviétique jusqu'à son effondrement en 1991. Aujourd'hui, de nombreux Lettons craignent une Russie révisionniste. En juillet 2022, les législateurs lettons ont annoncé leur intention d'obliger tous les hommes âgés de 18 à 27 ans à suivre une formation militaire de 11 mois.

Le ministre de la Défense Artis Pabriks a déclaré sur X, anciennement twitter, que la société lettone devait accepter la proposition, la comparant à la "condition préalable la plus importante pour la survie" du pays. "Plus le nombre de militaires préparés et entraînés sera élevé, moins il sera probable que la Russie veuille diriger son agression militaire contre la Lettonie", a-t-il écrit.

La Lettonie a abandonné sa politique de conscription militaire vieille de plusieurs décennies en 2006, après avoir rejoint l'OTAN. Un chercheur du Centre for European Policy Analysis a affirmé que le pays avait abandonné cette politique, car le traité de l'alliance était "particulièrement rassurant".

La situation s'est inversée lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a incité les responsables politiques à envisager de réimposer le service. Le soutien du public s'est également accru. Une étude a révélé que 60 % des personnes interrogées estimaient que la conscription était cruciale pour la défense de la Lettonie, car le pays partage une frontière de 200 kilomètres avec la Russie.

La loi sur le service de défense nationale a été promulguée par le président letton Egils Levits en avril 2023. Le document stipule que les citoyens lettons de sexe masculin doivent être "préparés à accomplir des tâches de défense nationale" et sont "tenus" d'effectuer le service de défense nationale. Les hommes et les femmes peuvent également se porter volontaires.

Le président letton Egils Levits s'adresse aux troupes lettones lors de sa visite à la base militaire d'Adazi à Kadaga, Lettonie, le March. 8, 2022.

Le professeur associé Toms Rostoks enseigne les relations internationales et la politique étrangère à l'université de Lettonie. Il est également directeur du Centre de sécurité et de recherche stratégique de l'Académie de défense nationale de Lettonie, à Riga. L'institution a été fondée en 1992 pour dispenser un enseignement militaire supérieur, mais elle a récemment évolué pour former la dernière génération de conscrits volontaires.

M. Rostoks explique qu'après que le gouvernement a annoncé le renouvellement de la politique de conscription, un "afflux de volontaires" a rejoint la Garde nationale. Cela signifiait que le gouvernement n'avait pas besoin d'enrôler les hommes éligibles. "Quelques milliers de personnes ont rejoint les rangs", précise-t-il.

Bien que Rostoks affirme que la formation des recrues s'est déroulée sans trop de problèmes, de "véritables défis" se présenteront plus tard. Des infrastructures doivent être construites pour accueillir le nombre croissant de conscrits - plusieurs centaines chaque année. Il pourrait également y avoir un problème d'attitude, car les individus ne se porteront pas volontaires.

"C'est un problème auquel tous les pays qui ont adopté la conscription ont été confrontés", explique M. Rostoks. "Chaque année, l'armée appellera quelques milliers de jeunes, et le défi sera alors de fournir une infrastructure et une formation de qualité pour s'assurer qu'ils apprennent quelque chose d'utile".

Selon les chiffres de Rostoks, seul un tiers des volontaires resteront après le 31 mai et signeront des contrats de cinq ans. Orests Rullis est l'un d'entre eux.

Nous traversons ensemble les jours difficiles".

Si Orests Rullis, 21 ans, souhaite gravir les échelons de l'armée, c'est en raison de la discipline qu'elle offre. "Le leadership était nouveau pour moi, et l'armée me l'a vraiment donné", explique-t-il. Cet habitant de Riga, qui aime courir, soulever des poids et faire monter son rythme cardiaque à 200 BPM, explique que l'éventualité d'une invasion de son pays par la Russie a joué un rôle important dans son désir de se porter volontaire.

Et bien qu'il soit toujours inquiet, les petits matins, les exercices stratégiques et les courses d'obstacles épuisantes ont calmé ses nerfs. "Quand je suis ici, je vois que tout est planifié", dit-il. "Je suis convaincu que nous pouvons nous défendre".

En avril, le Parlement letton a approuvé une dépense de 1,1 milliard d'euros (2,4 % du PIB) pour l'armée en 2024, qui devrait atteindre 1,4 milliard en 2027. Une partie de cet argent servira à garantir un service de défense de l'État "complet" et à "améliorer" le système de réservistes des forces armées nationales, selon les documents budgétaires.

Des véhicules blindés de transport de troupes de l'armée lettone lors d'un défilé à l'occasion du Jour de l'Indépendance de la Lettonie, à Riga, le 18 novembre 2022

Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé ces chiffres, mais a ajouté qu'un milliard d'euros supplémentaire serait injecté dans le programme de défense aérienne en tant que poste budgétaire distinct.

Mais les dépenses ne sont pas le seul objectif visé. Le gouvernement souhaite également augmenter le nombre de recrutements.

Environ 1 040 personnes seront enrôlées l'année prochaine, dont 210 en janvier et 830 en juillet. L'objectif est d'augmenter ce chiffre d'année en année, pour atteindre 1 580 en 2026 et 2 800 en 2027.

"Notre préparation est la dissuasion la plus efficace", affirme le porte-parole. L'attitude mercurienne du Kremlin à l'égard des pays Baltes — aggravée par les informations selon lesquelles la Russie envisageait de redessiner les frontières territoriales maritimes — a renforcé la détermination de l'armée lettone.

"La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a mis en péril la sécurité et la paix euro-atlantiques, renforçant l'OTAN qui doit veiller à ce que son dispositif de dissuasion et de défense reste crédible et efficace", déclare le porte-parole. "L'OTAN, les États baltes et la Lettonie se préparent à un large éventail de scénarios afin de garantir notre capacité à répondre aux menaces éventuelles de la manière la plus efficace possible".

Selon le porte-parole de l'armée, la puissance militaire du pays repose sur deux piliers : le renforcement de l'infrastructure de défense et le renforcement de la "volonté sociétale". Gus Pētersons, ancien pacifiste, a été convaincu de rejoindre les lignes de front en regardant les informations en 2022.

PUBLICITÉ

"J'ai senti que je devais faire quelque chose"

Né à Karki, le bénévole Gus Pētersons se décrivait comme un "pacifiste" avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Le carrousel incessant de nouvelles décrivant l'invasion "obscène" — que les Nations unies ont qualifiée de crimes de guerre — a empêché ce diplômé en économétrie et en économie quantitative de faire des "choses normales", dit-il. Il s'est donc inscrit à un entraînement militaire volontaire. "Je me suis rendu compte que c'était le meilleur moyen de calmer ma peur", raconte-t-il.

Je me sens très bien, ça m'a calmé dans les tripes et dans l'esprit Gus Petersons Volontaire

Même si l'ancien pacifiste affirme que sa famille ne le soutient pas dans sa carrière militaire temporaire, il partage aujourd'hui avec enthousiasme sa plus grande fierté au sein de la Garde nationale : la marche des bérets. Dans le cadre de cet exercice annuel épuisant, lui et les autres recrues ont traversé 50 kilomètres de terrain régional en 24 heures et ont effectué des tâches tactiques. Pour M. Peterson, cela ressemblait à un "film".

À la fin du mois de mai, il abandonnera le treillis pour un emploi civil. La violence est un outil qui permet d'obtenir certains résultats, dit Pētersons, mais ce n'est pas la voie qu'il envisage pour lui-même. Il affirme toutefois que la formation a apaisé son anxiété. "Je me sens très bien, ça m'a calmé dans les tripes et dans l'esprit", déclare Pētersons.