Premier déplacement à Paris de la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères

Première rencontre ce jeudi entre le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et Annalena Baerbock, la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères.

A peine entrée en fonction, la ministre issue du parti "Les Verts" a choisi Paris pour son premier déplacement officiel, une tradition :

"Paris, comme premier déplacement, c'est plus qu'une tradition. C'est une préoccupation importante pour moi personnellement, car l'Allemagne n'a pas d'amis plus proches que la France. Non seulement en terme de relation et d'amitié franco-allemande, mais aussi parce que l'Europe est le pivot de la politique étrangère allemande", a déclaré Annalena Baerbock.

L'Europe, il en était question lors de cette première rencontre alors que la France prend début janvier la présidence tournante de l'Union européenne dans le contexte toujours sensible de la pandémie. Autres enjeux majeurs pour l'UE : le climat ou la crise des migrants.

_"Je peux déjà vous dire que nous nous réjouissons, non seulement d'avoir un gouvernement allemand bien en place avant notre présidence, mais nous réjouissons aussi de sa volonté de travailler avec nous pour une Europe plus verte, plus sociale, plus souveraine", a déclaré Jean-Yves Le Drian.

Le gouvernement français entend nouer des liens rapides et solides avec la nouvelle équipe dirigeante à Berlin. Après la cheffe de la diplomatie allemande, c'est le nouveau chancelier, Olaf Sholz, qui est attendu ce vendredi à Paris puis à Bruxelles.