Sanctions américaines contre des banques russes, et plus de troupes dans les pays baltes

Joe Biden a annoncé les premières sanctions américaines contre la Russie.

Elles visent les deux principales institutions financières de la Russie, la VEB (l'une des plus grandes banques d'investissement et de développement) et sa banque militaire . En s'attaquant aussi à la dette souveraine russe, les Etats Unis coupent le gouvernement russe du financement occidental.

Et s'engagent sur le terrain :

"Aujourd'hui, en réponse à la Russie qui a admis qu'elle ne retirerait pas ses forces du Bélarus, j'ai autorisé des mouvements supplémentaires de forces et d'équipements américains déjà stationnés en Europe pour renforcer nos alliés baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, a déclaré solennellement le président américain. Que ce soit clair. Il s'agit de mesures totalement défensives de notre part. Nous n'avons pas l'intention de combattre la Russie. Mais nous voulons envoyer un message sans équivoque. Que les États-Unis et leurs alliés défendront chaque pouce du territoire de l'OTAN et respecteront les engagements que nous avons pris envers l'OTAN".

Enfin,, le président américain a dénoncé une violation flagrante du droit international de la part de la Russie.