Des start-up toujours plus inventives au Salon mondial du mobile 2022

Les start-up étaient sous les feux de la rampe au Salon mondial du mobile à Barcelone. Elles sont plus de 600 à avoir participé à 4YFN (4 Years From Now). Cet événement qui leur permet de rencontrer des investisseurs est devenu l'un des temps forts du salon sous l'effet de la pandémie et de la transformation numérique qui s'accélère.

La connectivité est partout

"La connectivité a des effets sur de nombreux secteurs," fait remarquer Pere Durán, directeur de 4YFN. "Dans les éditions précédentes, on présentait des domaines d'activité très importants comme la santé numérique et la finance ; mais cette année, on accueille aussi d'autres acteurs, par exemple, du monde de l'éducation et du sport qui évoluent très vite dans le contexte de pandémie," explique-t-il.

Du côté des technologies immersives, la grande tendance, c'est le Métaverse, ce monde fictif dans lequel on peut interagir.

Une interaction plus grande avec le monde virtuel

Une start-up grecque appelée Magos, par exemple, a inventé un gant qui permet de toucher, avec les sensations appropriées, les objets du monde virtuel.

"Nous avons créé un exosquelette qui peut suivre chacun des mouvements des doigts de la main," nous montre Vasilapostolos Ouranis, cofondateur et responsable de la sécurité de Magos. "En réalité, la main est un système complexe qui combine 16 articulations," indique-t-il. "Notre solution peut suivre chaque articulation de la main humaine : ce qui permet des interactions plus vraies que nature," affirme-t-il.

Au-delà de son côté gadget, cette technologie est utile dans le cadre de formations."Notre solution peut offrir un haut niveau de précision : ce qui permet aux médecins en formation d'effectuer des procédures comme ils le feraient dans le monde réel," précise Vasilapostolos Ouranis avant d'ajouter : "Cela aidera donc à obtenir un meilleur résultat, en termes de formation et d'apprentissage."

Baskets intelligentes

Le monde du sport se numérise lui aussi, notamment par le biais des équipements connectés. Orphe, une start-up japonaise, a par exemple développé des baskets intelligentes.

"Ces chaussures sont intelligentes," nous montre l'une des représentantes de l'entreprise, Regina Kraynyaya, "parce qu'on a mis des capteurs à l'intérieur et notre système permet de collecter des informations d'un niveau très professionnel. Donc les joggeurs ou les personnes qui veulent simplement analyser leur marche peuvent obtenir des données qui auparavant, n'étaient disponibles qu'avec un équipement professionnel très lourd," assure-t-elle. "Ainsi, ils pourront connaître leurs mouvements, leurs périmètres de frappe et au final, ils risqueront moins de se blesser," conclut-elle.

Ce ne sont que quelques-unes des innovations qui ont attiré 61.000 personnes à ce salon 2022 après une édition allégée l'an dernier du fait de la pandémie.