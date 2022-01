Au CES de Las Vegas, le Métaverse est la star de la tech!

A Las Vegas, le CES, la grand-messe de la tech, est l'occasion de découvrir les tendances et les nouveautés d'aujourd'hui qui pourraient devenir les grandes modes de demain.

L'entrée dans le monde virtuel

Et un mot retient cette année particulièrement l'attention : le "Metaverse", ce monde fictif virtuel dans lequel chacun pourra interagir et retrouver des éléments du monde réel. Facebook a récemment annoncé des investissement massifs dans le Métaverse.

"Nous commençons à parler de Métaverse de la même manière que nous parlions d'Internet au début des années 1990 quand nous utilisions tous des modems 56k et un service internet commuté. A l'époque, il était impossible d'imaginer ce que nous sommes capables de faire en ligne aujourd'hui et je pense que c'est la même chose avec Métaverse", souligne Steve Koenig, vice-président et chercheur auprès de la Consumer Technology Association (CTA)

Le Covid, un accélérateur de tech

Ce monde virtuel que l'on arpente à travers des lunettes spéciales qui nous transforment un peu plus en robots... Avant que le Métaverse rentre définitivement dans nos vies, les écrans et autres objets connectés occupent une place toujours plus importante dans nos foyers. Et dans des domaines très différents du quotidien, comme l'explique Robin Murdoch, analyste des nouvelles technologies chez Accenture :

"Le Covid a accéléré toute une série de tendances comme le fitness virtuel. Aujourd'hui, avec l'intensification du distanciel, il y a de nouvelles tendances, comme être efficace lorsqu'on télétravaille, avoir une bonne apparence lors des réunions Zoom et Teams."

Le CES se tient jusqu'à vendredi à Las Vegas avec un nombre d'exposants limité et un jour de moins en raison de la pandémie, qui ne semble donc pas impacter pour autant la technologie, bien au contraire... La tech a bien saisi l'occasion pour avancer ses pions!