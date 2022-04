La télévision russe a diffusé ce dimanche des images de combats de ses troupes à Marioupol, ville assiégée du sud de l'Ukraine. Les véhicules blindés visibles sur la vidéo portent les signes "Z" et "V", symbole de l'invasion russe dans le pays. D'après le média officiel, les combats se poursuivent entre les soldats russes et ukrainiens pour le contrôle de la ville, où plus de 100 000 civils sont bloqués. Ils n'ont pas d'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments et sont également privés d'électricité.