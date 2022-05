"Merci pour votre combat" : en visite à Kyiv, Nancy Pelosi réaffirme l'engagement des Etats-Unis

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche 1er mai le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une visite surprise à Kiev.

"Merci aux Etats-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre État", a twitté le président ukrainien pour accompagner une vidéo où on le voit, flanqué de gardes armés, accueillir Nancy Pelosi et une délégation du Congrès devant la présidence à Kiev et ensuite en réunion avec la délégation américaine.

"Les Etats-Unis sont un chef de file dans le soutien solide de l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe", a poursuivi le président ukrainien.

"Notre délégation s'est rendue à Kiev pour envoyer un message sans équivoque et retentissant au monde entier: les Etats-Unis sont aux côtés de l'Ukraine", selon un communiqué de la délégation américaine.

Lors d'une conférence de presse dans la ville polonaise de Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, Nancy Pelosi a déclaré que lors de la rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenski, plusieurs sujets ont été abordés, notamment "la sécurité, l'aide humanitaire, l'aide économique et enfin la reconstruction une fois la victoire obtenue".

Aide supplémentaire

"Un soutien américain supplémentaire est en route", soulignent les parlementaires américains qui assurent qu'ils vont "transformer la forte demande de financement du président Biden en un paquet législatif".

Cette visite intervient une semaine après le déplacement à Kiev du chef de la diplomatie américaineAntony Blinken et du ministre américain de la Défense Lloyd Austin.

Au cours de leur déplacement, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide supplémentaire, directe et indirecte, de plus de 700 millions de dollars.