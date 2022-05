Chaleur printanière : la France enregistre 38 jours consécutifs au dessus de la normale

Ce sont des températures anormalement élevées pour le printemps. La France a enregistré un record printanier de chaleur, battant la série de 37 jours consécutifs plus chauds que la normale, datant d'avril-mai 2020 indique Météo France jeudi.

Le mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre en France ?

"Avec les températures attendues au moins jusqu'à samedi, ce record est appelé à être encore battu", a ajouté l'établissement public.

Depuis le début du mois, "l'anomalie" de température moyenne observée sur la France atteint légèrement plus de 3°C et Météo-France estime "fort probable" que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre, détrônant ainsi le record de 2011 avec une anomalie de +1,85°C.

Dans un tweet, Météo-France explique que les pics s'observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas.

Par exemple, dans la nuit de mercredi à jeudi, le thermomètre n'est pas descendu en-dessous de 21,9°C à Roissy près de Paris, ce qui devrait être un record pour une minimale.

L'Espagne étouffe déjà

En Espagne, la situation est critique avec des températures qui sont de 10 à 15 degrés au-dessus des normales, atteignant 40 degrés dans certaines régions.

Voilà 20 ans que la péninsule n'avait pas connu de telles hausse au mois de mai. Les autorités recommandent aux personnes âgées et aux enfants en bas âge de rester à l'intérieur en journée.

Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps.