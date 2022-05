Après avoir témoigné des deux premières semaines de guerre en Ukraine, je suis retournée dans la région de Kyiv quelques semaines plus tard pour y plonger dans une toute autre atmosphère. La vie reprenait lentement son cours dans la capitale ukrainienne, à peine deux semaines après le retrait des troupes russes de la région. Je savais que la vue des passants qui étaient de retour dans les rues et les parterres de tulipes éclatants qui avaient fleuri sur la place Maidan contrasteraient avec ce qui m'attendait dans les faubourgs de Kyiv.

J'étais revenue sur place pour documenter les crimes de guerre présumés commis dans la région à la suite de l'occupation russe. Ce qui était autrefois des banlieues et villages tranquilles à la périphérie de la capitale s'est transformé en tas de ruine où sont amoncelées les plaies ouvertes de ceux qui avaient vécu des semaines d'horreur.

En me faisant revivre le cauchemar qu'il a vécu dans son quartier d'Irpin, aux portes de Kyiv, Sasha m'a décrit les exécutions sommaires de plusieurs des habitants. Une ombre a recouvert ses yeux quand il m'a montré l'endroit où il a vu son ami Sania se faire tirer une balle dans la tête par un soldat russe. Le jour où nous le rencontrons, cela aurait été l'anniversaire de Sania.

Les récits de ceux qui voulaient que le monde connaisse leur histoire sont devenus de plus en plus effroyables à mesure que je poursuivais mon voyage dans l'indicible. À Borodyanka, j'ai assisté à l'une des nombreuses exhumations de corps de civils qui avaient été temporairement enterrés dans des cours et des jardins pendant l'occupation. "Regarde comme il était beau !" s'est écriée Nadiya en me montrant une photo de son fils Constantin, 34 ans, dont le corps gisait à présent, à nos pieds, méconnaissable. Ses larmes coulaient sur son visage à la vue insupportable du visage de Constantin, sa bouche figée dans une grimace de douleur.

Nadiya pleure son fils de 34 ans, Constantin Euronews

"Une armée n'attaque pas les enfants et les grands-mères, mais eux, c'est ce qu'ils ont fait !"

En progressant entre les ruines et les carcasses de véhicules incendiés empilées le long des routes, nous nous sommes arrêtés dans le village d'Andriivka qui a été sous occupation pendant un mois. La rue principale était jonchée de fragments d'armes russes, de clous de bombes à fragmentation et de têtes d'obus dont certaines n'avaient pas encore explosé.

J'ai parlé à Mykola, un fermier qui pleurait son fils, abattu dans la rue. "Ils ont dit qu'il transmettait des informations par téléphone, sur la position de la colonne de chars russes," m'a-t-il expliqué. "Ce sont des bêtes, ce n'est pas une armée ! Une armée n'attaque pas les enfants et les grands-mères, mais eux, c'est ce qu'ils ont fait !" a-t-il poursuivi, avant d'ajouter, dans un froncement de sourcils de colère et de dépit : "C'était des gosses de 18 ans. Certains d'entre eux pleuraient et disaient qu'ils ne voulaient pas venir ici, qu'ils avaient été forcés et qu'on leur avait dit que c'était seulement pour un entraînement de deux jours !"

Les récits d'atrocités n'ont cessé de s'accumuler au fil de mon reportage. À Makariv, nous avons été amenés à assister à une autre exhumation : celle des dépouilles d'une même famille qui avait brûlé dans sa voiture alors qu'elle tentait de sortir de la ville par un couloir humanitaire. En observant la scène, un homme nous a pris à part. Il voulait que je rencontre une femme vivant à proximité qui avait été violée par un soldat russe. Nous l'avons trouvée à son travail, à l'hôpital local. Elle a rassemblé ses forces pour me raconter son histoire afin que le monde entier sache. Sa voix s'est étranglée lorsqu'elle a décrit la scène, elle n'a pu retenir ses larmes en se rappelant l'agonie de son mari, abattu alors qu'il tentait de l'aider. Les forces des services de renseignement russes qui sont passées devant la maison où elle était agressée l'ont libérée de son bourreau. "Après la libération, j'ai appris que ceux qui m'avaient fait ça avaient enlevé une autre femme ; ils l'ont violée et égorgée. Si les hommes des services de renseignement russes n'étaient pas arrivés, je ne serais plus là," a-t-elle conclu, dans un murmure.

Un témoignage rare. Le traumatisme et la peur sont tels que peu de victimes de viols sont prêtes à témoigner, m'a dit Larisa, une avocate qui aide plusieurs victimes de viols commis par des soldats russes. Parmi ses clients, une mère et sa fille, violées par des soldats pendant plusieurs jours sous les yeux l'une de l'autre. Leurs mains ont été cassées par leurs agresseurs. Ce qui les a empêchées de se défendre ou de s'échapper. Ce sont des cas parmi tant d'autres qui prouvent que le viol était systémique, utilisé comme une arme de guerre selon l'avocate.

"Je veux que le monde sache ce qui s'est passé"

Olga quant-à-elle sera à jamais hantée par la guerre. Elle vit désormais seule avec son chagrin dans sa maison de la ville de Bucha où se sont déroulées quelques-unes des pires atrocités commises dans la région de Kyiv qui aient été portées à la connaissance du public. D'une voix lente et posée, ses yeux bleu clair semblant se perdre dans l'horreur infinie, elle m'a expliqué comment son mari, vu pour la dernière fois alors qu'il sortait d'un centre de distribution alimentaire pendant l'occupation, a été retrouvé dix jours plus tard dans une morgue. "Ils lui ont brisé le crâne et les os," a-t-elle indiqué. Déroulant ses souvenirs, Olga a ensuite décrit le rugissement des tirs et des explosions, le défilé des chars russes et la terreur. "Ils ont tué, torturé et fait des choses horribles !" s'est écriée Olga, cachant son visage dans ses mains, avant de déclarer courageusement en regardant à nouveau la caméra : "Ils ont dit qu'ils étaient venus pour nous libérer, mais de qui et de quoi ? Ils nous ont libérés de la vie elle-même. J'attends chaque jour que mon mari rentre du travail, mais il ne reviendra jamais." Olga n'était alors pas la seule à verser des larmes alors que ses mots m'avaient laissé sans voix.

Tetiana veut obtenir justice pour sa mère abattue par un sniper Euronews

Un silence que Tetiana, 20 ans, ne laissera pas s'installer sur ce qui est arrivé à sa mère, tuée d'une balle entre les deux yeux par un sniper russe, devant elle et son père. Tetiana a trouvé le courage de nous emmener sur les lieux de la tragédie. À bout de souffle, elle a décrit le coup de feu, la chute de sa mère, le sang qui coulait sur l'asphalte. "Je ne peux pas garder le silence, je veux que le monde sache ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, on saura qui l'a fait et ainsi, on obtiendra justice," a-t-elle assuré.

Quête de justice

Plus de 11 000 cas de crimes de guerre présumés commis par des soldats russes contre des civils ukrainiens ont été enregistrés à ce jour par le Bureau du Procureur général en Ukraine. Au moment où je quitte le pays, plusieurs procédures de poursuites ont été lancées contre des soldats russes.

Alors que la guerre continue de faire rage, la liste lugubre s'allonge de jour en jour. Je pense à Tetiana, Olga, Sasha, Dariya, Mykalo et tant d'autres alors que notre reportage est sur le point d'être diffusé. Bien qu'il s'agisse sans doute de l'un des plus difficiles que j'aie produits, relayer leurs paroles n'est qu'une petite contribution à la quête de justice qu'ils mènent en ayant décidé de faire connaître leur histoire au monde entier.