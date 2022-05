Ukraine : l'unité de l'UE est le fruit d'une "écoute mutuelle", selon le Premier ministre belge

Le Premier ministre belge Alexander De Croo se dit "convaincu" que les membres de l'Union européenne resteront unis dans leur approche de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car leur stratégie est le fruit d'une coordination minutieuse.

"Je pense que l'unité dont nous avons fait preuve est une unité qui a été atteinte parce que nous nous sommes écoutés les uns les autres", a-t-il déclaré à Euronews lors du Forum économique mondial de Davos. "Je ne vois pas que notre capacité à construire l'unité se soit évaporée. C'est juste quelque chose que nous devons prendre en compte, et cela signifie que nous devrons travailler un peu plus dur. Mais je suis convaincu que l'unité est le message à transmettre à la Russie. Et je suis tout à fait convaincu que nous serons en mesure de maintenir cette unité."

Il affirme aussi que l'approche de l'Ukraine elle-même était un facteur clé pour maintenir cette unité.

"Ce que fait l'Ukraine, c'est jouer sur ce que l'on pourrait appeler le pouvoir de séduction", a-t-il déclaré. "Je veux dire qu'ils séduisent le monde avec leur histoire, avec ce qu'ils représentent. Je pense que c'est une manière très intelligente de construire une coalition."

Les dépenses de défense doivent profiter aux Européens

La Belgique s'est engagée à respecter l'exigence de 2% de dépenses de défense de l'OTAN d'ici 2035, mais M. De Croo a déclaré que toute accélération de ce calendrier serait conditionnée à une approche européenne plus coordonnée des dépenses.

"Si nous voulons dépenser plus, je préférerais aussi avoir les programmes industriels des entreprises européennes afin que nous développions des technologies et des techniques que nous pouvons aussi utiliser en dehors du monde de la sécurité ", a-t-il déclaré.

Je veux que les investissements en matière de cybersécurité profitent à tous. Si nous faisons un travail de renseignement, je veux qu'il contribue à protéger nos politiques industrielles. Alexander De Croo Premier ministre, Belgique

M. De Croo a cité la cybersécurité et le renseignement comme des domaines dans lesquels l'accent devrait être mis au-delà des besoins militaires.

"Je veux que les investissements dans la cybersécurité profitent à tout le monde", a-t-il déclaré. "Si nous faisons du travail de renseignement, je veux qu'il contribue à protéger nos politiques industrielles."

L'adhésion des citoyens est essentielle

L'Europe est actuellement divisée sur l'opportunité d'étendre les sanctions contre la Russie aux importations de pétrole. Selon M. De Croo, l'unité est possible, mais seulement si tous les pays prennent en compte les besoins de leurs propres citoyens.

"Je pense qu'il est possible de franchir la ligne", a-t-il déclaré. "Mais nous devons avoir des réponses aux préoccupations, qui sont à mon avis légitimes. Et ces préoccupations ne sont pas seulement celles de la Hongrie, ce sont celles de tous les citoyens européens. Votre politique étrangère ne peut survivre que si votre classe moyenne est encore capable de la défendre. L'adhésion de notre population est une chose importante, car je crains que nous ne soyons confrontés à une longue période d'instabilité, et nous devons nous assurer que les gens ne souffrent pas trop."

Dissocier le soutien à l'Ukraine de la question de l'adhésion à l'UE

Sans exclure l'adhésion de l'Ukraine à l'UE sur le long terme, M. De Croo estime que c'est une erreur de coupler cette demande avec les besoins immédiats du pays.

"Le processus d'adhésion est long et il y a une raison à cela", a-t-il déclaré. "C'est parce que nous avons développé un tel éventail de règles en Europe que si quelqu'un rejoint l'Union européenne, il doit être prêt. Ce dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui, c'est de soutien. Nous lui apporterons notre soutien lorsque la guerre sera terminée. Et la reconstruction de l'Ukraine a un côté matériel, mais il y a aussi un côté immatériel. Il s'agit de mettre en place des institutions. Il s'agit de garantir l'État de droit. Il faut lutter contre la corruption et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est autre chose que le processus d'adhésion. L'un n'exclut pas l'autre, mais le processus d'adhésion est un long processus."

La dette commune fonctionne pour les investissements. Vous ne devriez jamais l'utiliser pour les dépenses courantes. Devons-nous l'utiliser pour l'Ukraine ? Permettez-moi de le dire ainsi. Pour moi, ce n'est pas exclu, mais je pense qu'il est trop tôt pour prendre position. Alexander De Croo Premier ministre, Belgique

Quant au financement de l'aide à l'Ukraine, il a déclaré que l'instrument de la dette commune était désormais établi comme une option possible sur la table.

"Tant qu'elle est destinée à l'investissement, la dette commune fonctionne", a-t-il déclaré. "Vous ne devriez jamais l'utiliser pour les dépenses courantes. Ce serait une erreur. Devons-nous l'utiliser pour l'Ukraine ? Permettez-moi de le dire de cette façon. Pour moi, ce n'est pas exclu, mais je pense qu'il est trop tôt pour prendre position."