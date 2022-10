Alors que l'Ukraine continue de reconquérir du territoire dans sa contre-offensive, la Russie se mobilise et se prépare à renforcer ses troupes.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partiale de 300 000 soldats. Et parallèlement à cette évolution de la guerre, la désinformation en ligne s'est propagée.

Ceci est une vidéo qui est apparue sur une page Facebook pro-russe en Afrique. Elle prétend montrer "les chars russes les plus récents et les plus dangereux" et des véhicules blindés transportés dans un train vers l'Ukraine. Elle a été regardée plus d'un million de fois et a été largement partagée en ligne sur les chaînes pro-Kremlin. Mais cette vidéo est trompeuse et elle a été filmée bien avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février.

Ici dans The Cube, nous utilisons des outils open source pour savoir quand une vidéo a été publiée pour la première fois sur Internet. Et nous sommes tombés sur exactement la même vidéo sur YouTube, et comme vous pouvez le voir, elle remonte à octobre 2019.

La vidéo montrant des chars russes sur un train date en fait d'octobre 2019.

Cette séquence a été téléchargée par le ministère russe de la Défense et, selon la description, elle montre un renforcement militaire dans la région de la Sibérie occidentale, à des milliers de kilomètres de l'Ukraine.

Cette vidéo ne montre donc pas le transport de chars russes en Ukraine et elle précède le conflit.

Les services de renseignement occidentaux affirment que jusqu'à présent, malgré la mobilisation militaire partielle, ils n'ont vu aucun renforcement à grande échelle des troupes russes en Ukraine.