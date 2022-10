Sur le terrain en Ukraine : Kyiv s'avance dans la région de Lougansk et vers Kherson

Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les forces ukrainiennes ont réalisé ces dernières 24 heures des gains substantiels autour de Lyman - au nord-est - et dans la région de Kherson, au sud.

L'avancée des troupes ukrainiennes autour de Lyman et Kherson

Désormais, la Russie ne contrôle plus aucune des quatre régions ukrainiennes qu'elle dit avoir annexées la semaine dernière.

à l'est de l'Ukraine

Après avoir repris durant le weekend la ville stratégique de Lyman, les forces ukrainiennes ont poursuivi leur contre-offensive en avançant plus loin dans la région de Lougansk. Des images géolocalisées confirment les affirmations russes selon lesquelles les troupes ukrainiennes continuent de pousser à l'Est.

Elles pourraient avoir pénétré dans la région de Lougansk en direction de Kreminna et de Svatove.

L'armée ukrainienne reprend des villages autour de Svatove

Les groupes militaires russes dans le nord de la région de Kherson et sur le front de Lyman sont largement composés d'unités considérées, dans la Russie d'avant la guerre, comme faisant partie des meilleures forces de combat conventionnelles, ainsi que l'a déjà souligné l'institut pour l'étude de la guerre.

au sud de l'Ukraine

Les forces ukrainiennes semblent avoir réalisé leur plus grande percée dans la région depuis le début de la guerre. Elles ont franchi la ligne de front et progressé rapidement dans le nord-ouest et le nord-est de la région de Kherson et le long du Dniepr.

Les militaires russes ont reconnu que les forces de Kyiv avaient fait une percée dans la région de Kherson.

Les responsables russes ont reconnu que le Kremlin n'a pas encore déterminé quelles zones de l'Ukraine occupée il a "annexées", même si la chambre haute du parlement russe a ratifié à l'unanimité l'annexion des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia.