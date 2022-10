Difficile de passer à côté de la célèbre fusée rouge de celui qui a marché sur la lune avant Neil Armstrong, dressée devant le Circulo de Bellas Artes de Madrid.

Tintin, le reporter qui a parcouru le monde et qui, aujourd'hui, se rend pour la première fois à Madrid pour une plongée dans son histoire depuis sa création par Hergé, à la fin des années 20.

L'exposition présente plus de 300 pièces originales tirées des aventures de Tintin.

L'exposition HERGÉ est arrivée à Madrid ! Rendez-vous au CBA de Madrid pour vous plonger dans l'univers d'un artiste de génie.... L'exposition rassemble une large sélection de documents inestimables, de dessins originaux et d'œuvres diverses réalisées par l'auteur de Tintin.

Une œuvre incontournable

Un univers très reconnaissable, avec de solides personnages , de l'intensité du capitaine Haddock, à la stupidité de Dupont et Dupond en passant par le génie excentrique du professeur tournesol. Tout cela a contribué à faire de Tintin une des œuvres les plus reconnues du XXème siècle.

"Tintin est si spécial, analyse le spécialiste en bande dessinée Joan Manuel Soldevilla. D'une part le dessin, exceptionnel. Ce dessin hypnotique, ces couleurs uniformes, ce tracé de la ligne. N'importe qui, même un enfant, qui ne sait pas lire, s'il ouvre un album de Tintin, il est fasciné".

"Pour la première fois à Madrid, cette exposition nous plongera dans l'univers de l'infatigable reporter et de son créateur, l'illustrateur et artiste belge Hergé."

Cependant, l'œuvre d'Hergé a également fait l'objet de controverses.

L'exposition n'aborde pas la propagande anticommuniste évidente de Tintin au pays des Soviets ou le paternalisme colonial de Tintin au Congo, une œuvre largement critiquée pour ses accents racistes et qui a failli être interdite à la vente en Belgique. "Hergé a déclaré que la publication de "Tintin au pays des Soviets" était un péché de jeunesse", précise Joan Manuel Soldevilla.

L'exposition fait la part belle au Lotus Bleu, une œuvre intemporelle, et aujourd'hui plus pertinente que jamais d'après le directeur du musée Hergé de Belgique, Nick Rodwell. "Hergé était très influencé par ce qui se passait dans le monde. Ainsi, Tintin au Tibet et le Lotus bleu ont été créés parce qu'il y avait des événements dans ces pays, que les Japonais envahissaient la Chine, et les Chinois envahissaient le Tibet, comme les Russes envahissent l'Ukraine aujourd'hui".

Un auteur aux multiples facettes

L'exposition, née au musée Hergé en Belgique, a déjà fait escale à travers le monde à Paris, Québec, Odense, Séoul, Shanghai et Lisbonne. C'est désormais à Madrid que s'exposent les coulissent de la création de Tintin mais aussi les autres projets d'Hergé.

L'exposition dévoile son travail en studio, ses influences cinématographiques, son travail de graphiste, de publicitaire mais aussi sa facette de collectionneur d'art contemporain.

L'exposition peut être découverte au Círculo de Bellas Artes de Madrid du 5 octobre 2021 au 19 février 2023.