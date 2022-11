Il n'y a pas de bateau chargé de céréales ukrainiennes en mer Noir ce mercredi. Les départ de cargos ont été suspendu mardi soir avec l'accord de l'Ukraine, la Russie et la Turquie.

Le président russe Vladimir Poutine exige "des garanties" afin que le couloir de navigation ne soit pas utilisé pour attaquer la flotte russe.

La demande de "garanties" formulée par le président russe Vladimir Poutine lors d'entretiens mardi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, fait écho à des attaques de drones marins qui ont frappé samedi des bâtiments de la flotte militaire russe dans la baie de Sébastopol.

Kyiv n'a jamais revendiqué ces attaques et nie avoir utilisé le couloir de navigation sécurisé à des fins militaires.

La Russie a lancé en retour lundi une vague de frappes massives de missiles de croisière sur Kyiv et les infrastructures civiles du pays, et annoncé dès samedi se retirer de l'accord qui permettait l'exportation des millions de tonnes de céréales ukrainiennes via le Bosphore.

Ankara tente de convaincre Moscou

La Turquie tente de convaincre la Russie de respecter à nouveau l’accord sur les céréales, crucial pour la sécurité alimentaire mondiale.

Recep Tayyip Erdogan, usant de ses liens préservés tant avec Moscou qu'avec Kyiv pour se placer en garant avec l'ONU de l'accord de juillet sur l'exportation des céréales ukrainiennes s'était dit "confiant" sur les chances de parvenir à une solution.

Mais le Kremlin a refroidi ces espoirs en annonçant de son côté que l'accord ne pourrait reprendre effet que si Kyiv présentait des "garanties réelles".

En conséquence, le Centre de coordination conjointe basé en Turquie et chargé de l'application de l'accord a annoncé mardi soir la suspension de tous les mouvements de cargos mercredi.

A l'unisson des alliés occidentaux et des Nations unies, le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi "une décision unilatérale de la Russie qui nuit de nouveau à la sécurité alimentaire mondiale".

Volodymyr Zelensky : "C'est littéralement une question vitale"

"Le couloir céréalier a besoin d'une protection fiable et à long terme", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi soir dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

"La Russie doit clairement comprendre qu'elle recevra une réponse mondiale sévère à toute mesure qui perturbe nos exportations alimentaires", a-t-il lancé. "C'est littéralement une question vitale pour des dizaines de millions de personnes".

Plus tôt dans la journée de mardi, le dirigeant ukrainien a reçu à Kyiv, la Commissaire européenne à l'énergie Kadri Simson. D'après Kyiv, 40% de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine aurait été détruite lors des récentes frappes de Moscou.