Pologne/Bélarus : les ONG inquiètes pour les migrants, à l'approche de l'hiver

A la frontière entre la Pologne et le Bélarus, la route migratoire reste très empruntée malgré la présence d'un mur. Dans un premier temps, il a dissuadé certaines personnes de vouloir passer illégalement mais ces derniers jours, le flux s'est drastiquement accentué, comme l'explique un représentant des garde-frontières. En une journée, il a recensé jusqu’à 124 tentatives dans des endroits proches de rivières où les pontons peuvent servent de chemin.

Migrants face au froid : les ong tirent la sonnette d'alarme

Chaque anné, les associations doivent recenser les disparus. Un travail loin d'être facile, entre autres pour la Croix-rouge : "Les personnes qui traversent la frontière viennent de plus de 80 lieux différents donc, plusieurs dizaines d'associations participent aux recherches." Avec la multiplication des passages juste avant la période hivernale, les organisations humanitaires sont débordées. "Les migrants qui traverseront en hiver sont beaucoup plus exposées, ils abîment leur santé et risquent de perdre la vie. Dans des conditions très sauvages, forêts, lacs, rivières, marécages, vous pouvez très vite souffrir d'hypothermie, surtout si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous n'êtes pas préparé .", détaille Marianna Wartecka de la Fondation Ocelenie.

Il y a quelques jours, le corps d'un homme porté disparu a été retrouvé dans une rivière. Il a été identifié et enterré en Pologne nous rapporte Magdalena Chodownik notre correspondante à Varsovie .