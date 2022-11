G20 : Joe Biden va rencontrer Xi Jinping pour déterminer "où sont les lignes rouges"

Joe Biden est arrivé à Bali en Indonésie où débute mardi le G20, le sommet des principales économies mondiales.

Nombreux dossiers brûlants

En préambule, le président américain a prévu de rencontrer ce lundi son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer les dossiers brûlants du moment : commerce, Taïwan, droits humains, Corée du Nord, invasion russe en Ukraine... Rarement les points de tension avec Pékin n'ont paru aussi nombreux. Mais Joe Biden semble confiant :

"Je connais bien Xi Jinping, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe quel autre dirigeant mondial. Il me connaît, nous avons très peu de malentendus, nous devons simplement déterminer où sont les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes pour chacun d'entre nous au cours des deux prochaines années."

En tête des lignes rouges figure le cas de Taïwan, convoité par Pékin. Joe Biden a promis de défendre le petit État en cas d'invasion militaire chinoise.

Autre dossier sensible, la multiplication des tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord. Washington, qui redoute que le régime de Pyongyang procède désormais à un essai nucléaire, menace d'intensifier sa présence dans la région.