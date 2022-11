Le ralentissement de l'économie européenne se poursuit. Selon les estimations d'Eurostat, au cours du troisième trimestre, le PIB de la zone euro aurait augmenté de 0,2%, soit quatre fois moins qu'au deuxième trimestre. La croissance pour l'ensemble de l'Union européenne a également été confirmée à 0,2%.

L'UE attend une récession et "des mois difficiles" cet hiver

L'Europe va entrer en récession en fin d'année et subir une inflation plus forte que prévu à cause de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, a prévenu Bruxelles vendredi.

"Nous avons des mois difficiles devant nous", a reconnu le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, lors d'une conférence de presse.

Il a prédit une contraction de l'activité sur le dernier trimestre de cette année et le premier de 2023, et donc une "récession" à la fois pour l'UE, la zone euro et "la plupart des Etats membres".

En conséquence, la progression du PIB l'an prochain a été fortement revue à la baisse, à seulement 0,3% pour les pays partageant la monnaie unique, contre 1,4% attendu jusqu'ici, même si un retour de la croissance est attendu au printemps.

L'Europe est particulièrement touchée par les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Elle "fait partie des économies avancées les plus touchées, en raison de sa proximité géographique avec la zone de guerre et de sa forte dépendance aux importations de gaz en provenance de Russie", a souligné la Commission dans un communiqué.

La reprise enregistrée depuis l'an passé, après la récession historique de 2020, a résisté jusqu'à cet été même si elle s'est ralentie. La zone euro a encore enregistré 0,2% de croissance au troisième trimestre, surprenant les analystes. De quoi relever de 0,5 point la prévision pour 2022 à 3,2%.