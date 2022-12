Des taxis espagnols jouent au Père Noël

Tamara Rivera est chauffeur de taxi à Madrid. À l'approche de Noël, elle prépare son taxi avec des guirlandes pour des clients un peu particuliers : des personnes âgées, à qui elle offre une promenade gratuite de deux heures au centre de la capitale pour admirer les décorations et les lumières. Ce beau geste est à l'initiative de l'organisation Taxiluz. "Ce jour-là, ce sont des émotions fortes explique Tamara Rivera. Rien que de voir leurs visages tout contents, comment ils se sont mis sur leur 31... Ils sont adorables ! C'est aussi un cadeau pour moi."

Taxiluz fait appel aux chauffeurs de taxi volontaires

En 2017, quand l'idée de Taxiluz est née à Madrid, à peine vingt taxis ont participé. Cette année, il y a plus de deux cents véhicules volontaires et l'initiative s'est même étendue à douze autres villes du pays. Les chauffeurs sont heureux de pouvoir sortir ces personnes âgées de la solitude : "c'est la meilleure course de l'année, la plus belle!" confie l'un d'entre eux.