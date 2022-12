Les Chrétiens du monde entier célèbrent la messe de Noël

Une messe de Noël tournée vers les plus fragiles. Dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a présidé la messe du soir avec plus 7000 fidèles dont des touristes et des pèlerins, qui ont afflué vers l'église pris place derrière les pontifes en robe blanche. Il s'agit de première messe sans les restrictions liées au COVID-19.

Pendant la messe, le pape François a notamment rappelé a encouragé les fidèles à "ne pas laisser ce Noël sans faire quelque chose de bon" en réprimandant le consumérisme, et rappelé la pauvre condition du Christ, né dans une étable.

A Bethléem, en Cisjordanie, le tourisme est aussi revenu, après deux années de pandémie. Sapin de Noël, selfies à l'entrée de l'église de la Nativité et ballons colorés, la ville, considéré comme le lieu de naissance du Christ, a pris un air de fête. Les scouts ont défilé avec des cornemuses alors que des milliers de spectateurs bordant les rues tenaient des ballons et de la barbe à papa.

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, a accueilli les fidèles à son arrivée dans la ville, avant de diriger la procession annuelle de la veille de Noël à l'église de la Nativité.