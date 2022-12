Ukraine : un Noël sous les bombardements

Une scène inhabituelle pour un 25 décembre en Ukraine. Dans certaines églises, les habitants défient les traditions liées au Kremlin. D'habitude, les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier tout comme les Russes alors cette année avec la bénédiction de leur églises locales, certains ont décidé de le célébrer le même jour que les catholiques et les protestants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a adressé ses premiers vœux de noël en tant que chef de guerre :"Il ne reste que quelques jours avant de finir cette année. Nous devons être conscients que notre ennemi essaiera de rendre cette période sombre et difficile pour nous. La Russie a perdu tout ce qu'elle pouvait cette année. Mais elle essaie de compenser ses pertes avec la jubilation de ses propagandistes après les tirs de roquettes sur notre pays. Je sais que les ténèbres ne nous empêcheront pas de conduire les occupants vers leurs nouvelles défaites. Mais nous devons être prêts à tous les scénarios."

Dans une interview accordée à la télévision d'Etat hier, Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt "à négocier des résultats acceptables" avec l'Ukraine. Le chef du Kremlin conserve sa ligne. Pour lui, c'est bien l'Ukraine qui refuse le dialogue. Le président russe, selon ses dires, protège ses citoyens et défend les intérêts nationaux. Pendant ce temps, les attaques contre l'Ukraine se poursuivent. Une alerte de raid aérien a été annoncée dans tout le pays deux fois ce dimanche. Trois missiles ont également frappé la ville de Kramatorsk dans la région partiellement occupée de Donetsk. Les combats les plus violents se concentrent aujourd'hui autour de Bakhmut, où il est toujours impossible de dire si l'offensive russe pour récupérer la ville a pu ou non aboutir.