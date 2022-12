Guerre en Ukraine : dans les rues dévastées de Bakhmout, nouvelle ville martyre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mardi à Bakhmout, une ville de l'Est de son pays ravagée par d'intenses combats avec les forces russes qui tentent de la prendre depuis l'été et actuellement le point le plus chaud du front.

C'était une ville connue pour ses vignobles et ses mines de sel... Aujourd'hui, Bakhmout, dans l'Est de l'Ukraine, fait la une pour les combats intenses qui s'y déroulent entre les armées russes et ukrainiennes depuis plusieurs semaines.

Le président Volodymyr Zelensky s'y est rendu en début de semaine pour motiver civils et soldats. Car sur place, lavie est dure. Privés d'électricité et d'eau, les habitants sont dépendants de l'aide humanitaire pour se réchauffer, manger, ou encore leurs téléphones. Un habitant, déterminé à rester ici coûte que coûte, témoigne: _"_Nous nous accrochons... nous survivons, alors qu'ils tirent des deux côtés. Pas de gaz, pas d'eau. Nous recevons de l'aide humanitaire. Je n'ai a pas d'emploi stable, j'ai juste du travail journalier comme réparateur de vitres cassées par exemple. Mais on tient bon, on ne veut pas quitter notre ville car c'est notre terre."

Proche du front, Bakhmout quotidiennement sous le feu des bombes russes. Sa conquête est devenue devenue la priorité de Moscou dans son invasion de l'Ukraine. Point stratégique dans l'oblast de Donetsk, elle permettrait aux troupes russes s'emparer de plusieurs grandes villes du Donbass, sous contrôle de Kyiv.