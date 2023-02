Derniers préparatifs avant le sommet U.E.-Ukraine à Kyiv

Dans un signe de solidarité et de soutien sans précédent, la délégation de l'Union Européenne se rend à Kyiv pour le sommet U.E.-Ukraine.

Parmi les nombreuses questions à l'ordre du jour - l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Bruxelles encourage Kyiv à poursuivre les réformes nécessaires à l'adhésion à l'UE.

Kyiv quant à elle, souhaite obtenir plus de clarté et de détails sur la date de l'adhésion, car l'Ukraine a mis en œuvre certaines de ces réformes tout en se défendant de la Russie depuis près d'un an maintenant. Le sommet U.E.-Ukraine est avant une gestion des attentes des deux partis.

Il s'agit de la première réunion des dirigeants depuis que l'Ukraine a obtenu le statut de candidat, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olha Stefanishyna. La plupart des discussions porteront sur l'adhésion à l'Union Européenne. _"Tout cela est très compliqué. L'adhésion à l'Union Européenne est une combinaison des réalisations d'un pays, mais aussi la volonté politique des dirigeants de prendre cette décision. Donc c'est un processus à plusieurs niveaux. Mais la meilleure chose que l'Ukraine peut faire pour s'assurer que cette décision sera prise dès que possible, c'est de s'assurer que nous sommes prêts lorsque l'opportunité se présentera. C'est pourquoi nous préconisons une ouverture des négociations pour atteindre un consensus politique _sur ce point, et ce dès cette année", explique t'elle.

Le Premier Ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a fixé un calendrier de deux ans pour assurer l'adhésion à l'Union Européenne. Mais cela ne dépend pas seulement de l'Ukraine. Mais cela ne dépend pas seulement de l'Ukraine. Alexander Rodnyansky, conseiller présidentiel, détaille: "n__ous comprenons qu'au sein de l'Union Européenne, il existe des avis divergents quant à la rapidité de notre adhésion. Et nous sommes en plein milieu de ces négociations. Est-il possible de rejoindre l'Union Européenne en deux ans - je ne serai pas le juge de cette décision. Mais regardez, quand on regarde l'histoire de l'Union Européenne, le processus de négociation peut prendre des années."

Kyiv espère que cela ne prendra pas des décennies.