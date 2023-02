L'Otan veut accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine

A Bruxelles, l’Ukraine réclame toujours des avions de combat. Mais du côté de l’Otan la priorité est plutôt à l’accélération des fournitures d’armes avant une prochaine offensive russe.

Les membres de l’Otan se rencontrent ce mardi à Bruxelles. Kyiv réclame toujours des avions de combat, et des missiles de longue portée, comme illustré par le ministre de la défense du pays, . Mais le but de la réunion est plutôt d’accélérer les livraisons d’armes.

Pour l’Alliance atlantique, la priorité est donnée à ce qu’elle qualifie de "livraisons utiles".

"Notre priorité absolue est de garantir de l'aide en matière d'armement lourd, de systèmes modernes de défense aérienne, de munitions et de toutes les autres choses dont nous avons besoin pour que l'Ukraine obtienne les systèmes avancés et modernes qui ont déjà été promis et qui peuvent vraiment faire la différence sur le champ de bataille", a soutenu le secrétaire général de l'Otan.

Toutes les décisions liées à la livraison d’armes à l’Ukraine se prennent durant ces réunions orchestrées par les États-Unis et avec près de 50 pays participants. Les Alliés souhaitent accélérer la fourniture d’armement pour lui permettre de résister à une offensive russe annoncée. Mais la peur d’interférer dans le conflit bloque de nombreux pays.

Un autre problème urgent se présente aux Alliés. D’après Jens Stoltenberg, les Ukrainiens utilisent plus de munitions que ce que l’Otan est capable de produire. Cela qui met sous pression leurs industries de défense.